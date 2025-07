Villarruel cruzó a Milei por la derrota del Senado y crece la interna del Gobierno: "Que ahorre en viajes y en la SIDE"

Lo hizo desde su cuenta de Instagram, donde respondió comentarios de seguidores. Allí sostuvo que “un jubilado no puede esperar y una discapacitada, menos” , y criticó los viajes oficiales y los fondos de la ex SIDE. Los cruces continuaron durante todo el viernes, sumando referencias irónicas a Karina Milei , Lilia Lemoine y el propio Presidente .

La respuesta de Javier Milei

Milei reaccionó tildando de “traición” la conducta de su vice. En respuesta, Villarruel apuntó directamente contra el mandatario: “¿Un presidente que no puede ni saludar a una persona con la que llegó al poder? Hacele el reclamo a él, que yo la educación no la pierdo nunca”. Más adelante afirmó: “Cuando el Presidente decida hablar y comportarse adultamente podré saber cuáles son sus políticas, dado que no me habla”. La vicepresidenta también criticó el manejo del gasto estatal: “Que ahorre en viajes y en la SIDE, y listo”, escribió, aludiendo a los recursos destinados a la Agencia Federal de Inteligencia.