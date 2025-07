Tras el escándalo en el Senado, la UCR busca negociar con Milei la ley que aumenta los fondos a las provincias

Aunque suene contradictorio, la senadora radical Mariana Juri se ausentó al momento de la votación. Por su parte, el exgobernador Rodolfo Suarez no participó de la sesión ya que se encuentra de vacaciones sin goce de haberes.

Juri explicó que su decisión tuvo que ver con que los proyectos fueron tratados sobre tablas por pedido de Unión por la Patria , es decir, sin haber pasado previamente por comisiones. Ante un pedido explícito de los gobernadores de Juntos por el Cambio de no acompañar iniciativas sin dictamen, la senadora optó por no votar.

“No podemos seguir normalizando cosas que no son reglamentarias ni buenas para el país. Si no, parece que venimos a este recinto a ver quién le gana a quién. Y así vamos a terminar en una sesión judicializada”, advirtió Juri, justificando su negativa a debatir sin el tratamiento previo correspondiente.

Mariana Juri-1.jpg La senadora nacional de la UCR por Mendoza, Mariana Juri Archivo Los Andes

La senadora insistió en que los proyectos debían pasar por comisiones: “¿A ustedes les parece que este Senado puede tratar sobre tablas y sin revisión previa proyectos de esta envergadura? No: deben ir a comisiones legalmente constituidas. Debemos volver a la normalidad, porque si no, los argentinos no van a encontrar una sola solución”.