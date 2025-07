Luis Juez se emocionó durante el debate por la emergencia en Discapacidad: "Alguien tiene que hablar..."

“Nuestros hijos NO SON UN NUMERO, no son una contabilidad. Y se merecen el mismo respeto que tenemos todos nosotros.”



Dijo el senador Luis Juez, ex pro. Este senador acompaño en todas las votaciones a Milei.



Hoy no vota como esperaba Milei, tiene una hija con discapacidad. pic.twitter.com/3MHBpgRVE0