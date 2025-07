Milei tildó de "patética" a la historiadora Camila Perochena y desató polémica: las reacciones

El video lo había subido el periodista Diego Papic, quien agregó un comentario que fue apoyado por el mandatario nacional: “Le tapó la boca con argumentos el director de la Casa Histórica de Tucumán y ella esperó a que no esté [estuviera] para desacreditarlo. Muy feo e infantil” , sentenció.

Ante esto, Perochena no se quedó callada y desde su cuenta respondió defendiéndose: “Argentina podía ser rica en 1910, pero eso no la convertía en potencia mundial. Los historiadores no estamos para avalar los mitos que construyen los liderazgos mesiánicos que abundan en nuestra historia”, adujo.