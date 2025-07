Las reformas que vetará Javier Milei sólo tuvieron un voto mendocino en el Senado

El presidente Javier Milei adelantó que vetará todos los proyectos que la Cámara de Senadores de la Nación trató durante la sesión de este jueves. Durante del debate en el recinto, las senadoras nacionales por Mendoza, Mariana Juri y Anabel Fernández Sagasti , evidenciaron sus diferencias durante una tensa y acalorada sesión en la Cámara Alta. En tanto, el exgobernador Rodolfo Suarez no participó del debate legislativo, ya que se encuentra de viaje sin goce de haberes.

Antes del inicio de la sesión, se anticipó que los senadores que responden a los gobernadores de Juntos por el Cambio tendrían posturas divididas respecto de los temas a tratar. La noche anterior, los mandatarios provinciales se habían reunido para bajar línea: no acompañarían los proyectos que ya tenían media sanción de Diputados, como el aumento de jubilaciones , la reposición de la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad.

Con esa directiva, Mariana Juri (Cambia Mendoza) se ausentó al momento de la votación. En cambio, Anabel Fernández Sagasti (Unión por la Patria) votó a favor de las tres iniciativas, que fueron tratadas sobre tablas y aprobadas con el apoyo de dos tercios de los legisladores presentes.

“No podemos seguir normalizando las cosas que no son reglamentarias ni buenas para el país; porque si no, parece que venimos a este recinto para ver quién le va a ganar a quién. Y así vamos a terminar en una sesión judicializada”, cuestionó Juri, al justificar su postura contraria a debatir proyectos sin dictamen de comisión.

Mariana Juri senadora nacional de Cambia Mendoza.jpg La senadora nacional de Cambia Mendoza, Mariana Juri. Prensa de la Cámara de Senadores de la Nación.

Por su parte, la referente de La Cámpora mendocina respaldó el aumento a los jubilados y la declaración de emergencia en discapacidad, y respondió a los cuestionamientos de su par radical.

“Algunos personajes destiñen el espíritu de este cuerpo. Después de dirimir las cuestiones reglamentarias, hemos empezado a tratar los temas que preocupan a la gente”, remarcó Sagasti.

Juri insistió en que el tratamiento de los proyectos debía pasar por comisión: “¿A ustedes les parece que este Senado puede tratar sobre tablas y sin revisión previa proyectos de esta envergadura? No: deben ir a comisiones legalmente constituidas. Debemos volver a la normalidad, porque si no, los argentinos no van a encontrar una sola solución”.

En tanto, Sagasti concluyó: “No nos vamos a perdonar que esta época sea recordada por la crueldad. Yo no quiero ser parte de esa historia; quiero estar del otro lado, del lado que construya una Argentina más vivible, sobre todo para quienes necesitan del Estado”.

Anabel-Senado.jfif La senadora Anabel Fernández Sagasti en su intervención por Ficha Limpia. Prensa Senado

Los proyectos aprobados

El Senado convirtió en ley el proyecto que aumenta las jubilaciones un 7,2% y eleva el bono previsional de $70.000 a $110.000, además de extender la moratoria previsional.

El proyecto de aumento de haberes fue aprobado por 52 votos afirmativos y 4 abstenciones, con respaldo de senadores peronistas, radicales y provinciales. Por su parte, La extensión de la moratoria fue aprobada por 39 votos afirmativos, 14 negativos y una abstención.

Los legisladores de La Libertad Avanza, el PRO y algunos partidos provinciales se ausentaron del recinto y desconocieron la sesión, advirtiendo que será judicializada.

También se dio media sanción a los proyectos para redistribuir los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el impuesto a los combustibles, con 56 votos a favor y uno en contra. Las iniciativas fueron impulsadas por los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño.

La avanzada de los mandatarios provinciales se activó luego de una reunión en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) con representantes del Gobierno nacional, entre ellos el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Ante la negativa del oficialismo a debatir los proyectos, decidieron avanzar por vía legislativa.

La propuesta sobre el impuesto a los combustibles plantea una nueva distribución: 14,29% para el Tesoro Nacional, 52,02% para las provincias y 28,69% para el Sistema Único de Seguridad Social.

A su vez, establece que los fondos provinciales se repartan en un 25% en partes iguales entre jurisdicciones y el 75% según los índices de coparticipación. Además, elimina varios fondos fiduciarios, como el de Infraestructura de Transporte, el del Sistema Vial Integrado, el Compensador del Transporte, el de Desarrollo Eléctrico del Interior y el Nacional de la Vivienda.