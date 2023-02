Video y polémica: captan al intendente de Concordia manoseando a una joven periodista en público

El actual intendente de Concordia, Enrique Cresto, fue filmado cuando manoseaba la cola de una joven cronista que lo estaba entrevistando para un medio local cercano al jefe comunal, en una de las noches del Carnaval que organiza el Municipio.

El repudiante hecho protagonizado por el precandidato a gobernador de Entre Ríos por el Frente de Todos y exfuncionario de Alberto Fernández, Cresto fue titular del ENOHSA, generó una gran polémica en redes sociales y hasta el momento un impetuoso silencio de la Municipalidad de Concordia.

En el video se observa que el hombre, al finalizar la entrevista que estaba realizando la joven, la saluda con un beso y luego desliza su mano derecha desde el hombro, por la espalda hasta llegar a la cola donde deja su mano apoyada unos segundos.

El hecho generó decenas de comentarios en Twitter cuestionando la conducta del intendente peronista, uno de ellos fue la del periodista Luis Gasulla.

No son pocos los usuarios que irónicamente opinaron sobre la inactividad de los colectivos feministas en torno a este hecho: “Tranquilo, las sororas no lo van a dejar pasar”, “Menos mal que es kirchnerista, si no el colective estaria muy enojade”.

Otros tantos fueron lapidarios por la aparente “pasividad” de la joven que no parece reaccionar frente a lo sucedido. Unos pocos interpretaron que la situación es ilustrativa de un abuso que, ejercido por un funcionario público en un “pueblo del interior” debe ser “tolerado” por la joven.