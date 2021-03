Video: graves incidentes durante la protesta por la vuelta a Fase 1 de la cuarentena en Formosa

Este viernes se produjeron graves incidentes en Formosa tras la vuelta a Fase 1 de la cuarentena . Según se pudo observar en algunas imágenes, la Policía reprimió a manifestantes que salieron a protestar en la capital provincial contra las nuevas restricciones por el coronavirus.

Decenas de personas marcharon hacia la Casa de Gobierno provincial al grito de “queremos trabajar”. En un momento, y cuando intentaron sortear el vallado de seguridad dispuesto en el lugar, se enfrentaron con efectivos policiales, que arrojaron balas de goma, gases lacrimógenos, y luego detuvieron a algunos manifestantes, entre ellos periodistas.

Antonio Ruiz, periodista desde la provincia gobernada por Gildo Insfrán, relató en TN que muchos de los que se manifestaban son comerciantes que reclaman “poder trabajar sin restricciones”.

También, la dueña de un almacén anticipó que irán a protestar frente a la legislatura y denunció: “Gildo hace lo que quiere con Formosa, somos comerciantes, no tenemos sueldos fijos, no vivimos del Estado, no tenemos planes. Si no vendemos, no tenemos plata y no tenemos alimentos. Queremos abrir con protocolo, todos nos cuidamos”.

Una de las fotos más impactantes de las que se viralizaron en las redes muestra a un joven con remera negra exhibiendo sus brazos con marcas de balas de goma y moretones.

Foto: Gentileza

En diálogo con TN, Maxi, el manifestante herido, contó que es periodista y trabaja para una radio local, que estaba intentando ayudar a “una mujer que le estaban tirando con el carro hidrante” y cuando se acercó un policía le “tiró al cuerpo” y le pegó “en los brazos, el pecho y la oreja”. “Duele mucho porque fue muy de cerca y directamente al cuerpo, se me hincharon mucho los brazos”, expresó el joven.

“Están tirando con perdigones, no con balas de goma”, declaró un comerciante gastronómico en diálogo con TN. Y agregó: “El abuso de poder y el maltrato que hay es increíble, ya no se puede más”.

Foto: Gentileza

La vuelta a la fase 1 del aislamiento, social, preventivo y obligatorio en la capital formoseña, que comenzó a regir a las cero horas del jueves y se extenderá hasta el 18 de marzo próximo, se debe a que se se detectaron 17 casos “de manera dispersa en numerosos barrios de la Ciudad”, según informaron las autoridades.

Repudio de la oposición

“Me dicen que hay incidentes en #Formosa Hago responsable al gobierno nacional y provincial por la seguridad de los manifestantes. El país los mira y no vamos a permitir represión. Iremos los que tengamos que hacerlo a protegerlos del régimen”, escribió en Twitter el diputado de Juntos por el Cambio Waldo Wolff, uno de los más críticos con el gobierno de Gildo Insfrán.

El senador nacional por Formosa, Luis Naidenoff, también se expresó en sus redes sociales: “Los formoseños solo quieren trabajar, estudiar y circular libremente. La respuesta del gobierno son balas de goma y gases. Insto a Insfrán a detener la represión y al gobierno nacional a que termine con la complicidad y garantice los derechos humanos fundamentales en Formosa”, escribió.

La diputada nacional de Juntos por el Cambio, Mónica Frade, expresó en su cuenta de Twitter: “Iremos, estaremos, acompañaremos y lucharemos codo a codo con quienes reclaman el ejercicio de plenos derechos. Responsables con nombre y apellido si hay consecuencias no deseadas”.

También expresó su crítica en redes el diputado nacional de la UCR por Formosa Mario Arce: “Repudio absoluto a la represión llevada a cabo por la policía de Gildo Insfrán. La violencia la ejerce el poder ante cada medida que toma en contra de los trabajadores y ciudadanos que se manifiestan. Son un gobierno antiderechos y cada vez lo demuestran más”.

Mariana Zuvic, diputada nacional por Cambiemos, señaló que Insfrán es un “tirano” que “le tiene pánico al pueblo”. Y agregó: “Su cobardía es proporcional al valor de los Formoseños que ponen el cuerpo enfrentándolo. Se rompieron las cadenas de la opresión en Formosa, y se desmorona el cacique de Barro”.

Desde Formosa, la concejal Gabriela Neme, una de las detenidas semanas atrás en la provincia por haber denunciado a Insfrán, advirtió que “esto va a terminar mal” porque, según explicó, “la gente no se va” de las calles y la policía reprime.

“Queremos una respuesta y la respuesta es que levanten la fase 1, que nos dejen ser libres y sentirnos personas, porque hoy nos estamos sintiendo peor que animales. Están avanzando, la policía sigue avanzando para correr a la gente, una locura”, sostuvo Neme en declaraciones a TN.

Poco después, la concejal fue agredida por un policía que, según detalló, le pegó con un bastón.

El diputado formoseño de Juntos por el Cambio, Ricardo Buryaile también cuestionó el accionar policial y, como todo el arco opositor, le apuntó al gobernador: “Brutal represión en Formosa. La gente quiere trabajar, tan simple como eso. #FormosaLibre”, escribió en Twitter.