Víctor Fayad presenta en la Legislatura el Presupuesto 2026: estos son los puntos más importantes

El ministro de Hacienda, Víctor Fayad , presentará este miércoles a partir de las 8:30 el proyecto de Presupuesto 2026 en el salón de la Cámara de Diputados, ubicado en calle Espejo de Ciudad. Además, dará a conocer los detalles de las iniciativas de Avalúo e Impositiva correspondientes al próximo año, en el marco de la gestión de Alfredo Cornejo .

La denominada “ley de leyes” buscará mantener las cuentas públicas ordenadas, aunque sin aspirar a un superávit, tal como adelantó el propio gobernador la semana pasada. Cornejo justificó esta postura en la caída de la recaudación provincial registrada en los últimos años.

Fayad aguardó la definición de los lineamientos nacionales antes de avanzar con la propuesta provincial. El Gobierno de Javier Milei proyectó para 2026 un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 4,5%, una inflación del 10,1% y un dólar promedio de $1.423.

El plan económico y financiero para el tercer año de gestión de Cornejo incluye una reducción de la carga impositiva, en particular sobre Ingresos Brutos. También contempla un nuevo pedido de autorización legislativa para refinanciar deuda, lo que requerirá el apoyo de dos tercios de ambas cámaras.

El Ejecutivo prevé aumentos en las partidas destinadas a Educación, Salud y Seguridad. En materia de obra pública, se reforzarán los recursos provenientes del Fondo de Resarcimiento y se solicitará autorización para créditos que serán dirigidos a proyectos de infraestructura.

Victor Fayad y Alfredo Cornejo. Prensa Gobierno Victor Fayad y Alfredo Cornejo. Prensa Gobierno

Roll over y deuda

El Gobierno provincial volverá a solicitar autorización para aplicar la herramienta conocida como roll over, que permite modificar el perfil de la deuda reduciendo compromisos en dólares y reemplazándolos por bonos en pesos.

En 2025, Mendoza recibió aval legislativo para afrontar vencimientos por US$128 millones y $70.000 millones. De ese total, US$97,8 millones correspondieron a capital y US$30,9 millones a intereses.

Para cumplir con esos compromisos, la Provincia salió al mercado en dos oportunidades: el 18 de marzo emitió dos títulos de deuda en pesos por $56.772 millones, y el 26 de junio colocó otros dos bonos por un total de $69.054 millones.

En Casa de Gobierno sostienen que el roll over “ha sido una herramienta muy beneficiosa” porque permitió refinanciar deuda en dólares con instrumentos en pesos, lo que, según Hacienda, contribuyó a mejorar el perfil crediticio de Mendoza.

Según datos del Ministerio de Hacienda y Finanzas, la Provincia deberá afrontar: