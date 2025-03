Vence el congelamiento de las dietas de senadores, sino lo extienden pasarán a cobrar más de $9 millones

El lunes 31 de marzo vence el decreto firmado en enero por Victoria Villarruel que congeló las dietas de los senadores . Si los legisladores no llegan a un acuerdo para extender la medida, a partir de abril los sueldos superarían los $9 millones brutos .

La vicepresidenta, como titular del Senado, ya anticipó que no podrá interceder nuevamente , ya que durante el período de sesiones ordinarias la decisión queda en manos de los legisladores.

Solo dos senadores presentaron notas solicitando que no se actualicen los sueldos: José Luis Juez (PRO-Córdoba) y José Carambia (Santa Cruz). Sin embargo, desde el punto de vista administrativo no es posible rechazar la actualización, por lo que los legisladores que no quieran recibir el aumento solo pueden optar por donar su salario.