Seguridad: una diputada reveló datos del 911 en cuatro departamentos del Gran Mendoza

La diputada de La Unión Mendocina, Cintia Gómez, reveló datos oficiales del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) sobre cuatro departamentos del Gran Mendoza y también Lavalle. Se trata de denuncias que llegaron al 911 sobre robos, asaltos a mano armada y tiroteos.

La legisladora provincial publicó en su cuenta de X que se trata de una “alarmante estadística” y aclaró que son informes correspondientes a la semana pasada, desde el lunes 7 al 13 de octubre.

“Mendoza más fuera de control que nunca… ¿Paz social? @alfredocornejo ¡queremos respuestas y un plan de seguridad serio ya mismo!”, remarcó la diputada del Pro.

— Cintia Gómez (@cintiajgomez) October 15, 2024

En Guaymallén se registraron 159 incidentes, un centenar de ellos fueron por hurto o robo, mientras que hubo 35 llamados por “hurto agravado de automotor”, 14 denuncias por asalto a mano armada y 10 alertas por tiroteo.

En el caso de Godoy Cruz hubo 103 incidentes durante esa semana. Si bien los hurtos proliferaron (65), llamó la atención que hubo 19 tiroteos denunciados. Mientras que hurtos agravados de automotor fueron 14 y asaltos a mano armada muy pocos, solo 5.

Por el lado de Las Heras hubo menos de cien llamados al 911 durante la semana pasada. Fueron un total de 91 incidentes registrados por el CEO: 58 hurtos o robos, 16 asaltos a mano armada, 9 hurtos agravados de automotor y 8 tiroteos.

Mientras que Maipú apareció como el departamento más seguro, al menos de estos cuatro del Gran Mendoza, durante la semana pasada. Con un total de 75 incidentes registrados, 55 fueron por hurtos, 11 por hurto agravado de automotor, 8 asaltos a mano armada y un solo tiroteo.

La legisladora también compartió en su hilo las estadísticas de Lavalle, pero fueron solo diez denuncias en toda la semana las que registró el CEO: ocho hurtos, un asalto a mano armada y un hurto agravado de automotor.

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia, que conduce Mercedes Rus, respondieron a Los Andes que se trata de estadísticas normales y citaron como ejemplo el caso de Guaymallén (159 incidentes), en que el número de denuncias realizado, comparado con su población de 283 mil personas es claramente escaso.

“No hay nada alarmante en esos datos, es información para reorganizar los operativos entre los jefes departamentales. A nivel criminalístico no son malos. Son sucesos 911, que luego se despachan para corroborar sí son reales o no”, explicaron desde el ministerio.

En cuánto a la cifra de denuncias por tiroteos en Godoy Cruz, desde la cartera remarcaron que al tratarse de un suceso 911, aveces son llamados por escucha de ruidos similares (pirotecnia, escapes de vehículos, etc) que no terminan siendo efectivamente disparos de armas.