Un pasajero escrachó a Daniel Filmus porque volaba en primera clase: “Viajá en Aerocámpora”

El secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus, pasó un momento incómodo a bordo de un avión de American Airlines al ser encarado por un pasajero molesto por el privilegio del funcionario.

Filmus volvía de Estados Unidos a Argentina sentado en uno de los asientos de primera clase, lo que indignó al ciudadano que viajaba a bordo.

“Deberías estar viajando en Aerolíneas (Argentinas), no acá. Nos están hundiendo, son una m..., nos están haciendo pobres. Hace un año y medio que no laburo, Daniel. ¿Me entendés? Te debería dar vergüenza. No sabés lo que es que un pibe de mi edad se quiera ir del país por culpa de gente como ustedes. Son una lacra”, manifestó el hombre que grabó el video.

Filmus explicó que el pasaje se lo mandó Naciones Unidas: “Laburamos todos los días. Nos matamos laburando todos los días”.

“No están laburando. Están robando como hicieron en 12 años y van a seguir haciendo. Volá en Aerocámpora, hijo de...”, cerró el pasajero que filmó al dirigente kirchnerista.

Filmus había viajado a Nueva York para participar del comité de Descolonización por la Causa Malvinas.

Voceros del funcionario indicaron a TN.com.ar que Filmus no viajó por Aerolíneas Argentinas porque la empresa estatal no vuela directamente a Nueva York. En cuanto al pasaje en primera clase, explicaron que “fue asignado automáticamente, tal como indica el decreto 1190/2004, donde se fijan todas las pautas de misiones oficiales al extranjero”.