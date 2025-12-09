Un ministerio corrigió una norma que evalúa el desempeño de sus empleados: qué pasó

El Ministerio de Producción a cargo de Rodolfo Vargas Arizu emitió este martes la Resolución 196, mediante la cual modificó un artículo de la Resolución 83/2025, que regula el procedimiento de evaluación de desempeño aplicado al pago del Fondo de Incentivación por Metas Institucionales establecido por la Ley 5126.

Adorni detalló los avances del Consejo de Mayo: dijo que 8 de los 10 puntos del Pacto ya fueron tratados

Luis Petri defendió la compra de los F-16: "Si al kirchnerismo le duelen, a mí me encanta"

La medida surge a partir de un pedido formal de rectificación donde se detectó un “error material” en la conformación del primer trimestre de evaluación del componente CED (Componente de Evaluación de Desempeño).

La resolución firmada por el ministro de Producción fue publicada en el Boletín Oficial, quedando así oficializada su entrada en vigencia.

La Resolución 83 había establecido que, durante el primer trimestre de aplicación del Fondo, implementado desde junio de ese año, el componente CED se ponderaría al 60% y estaría integrado únicamente por el factor de Prestación de Tarea, debido a que dicho período no contaría con una evaluación completa.

Esta disposición surgía del Acta Acuerdo de la Administración Central aprobada por Ley 9623. Sin embargo, al momento de definir los meses alcanzados por ese primer trimestre, la normativa inicial solo había incluido junio, julio y agosto, dejando afuera septiembre.

Rodolfo Vargas Arizu El ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu.

Según detalla la nueva resolución, esto generó un desfasaje respecto al calendario, ya que el sistema de evaluación prevé cuatro trimestres completos por año.

La cartera productiva consideró que la omisión del mes de septiembre constituía un error material en los términos del artículo 78 de la Ley 9003, que permite rectificar este tipo de fallas mientras no se altere lo sustancial del acto administrativo.

Nueva redacción del artículo modificado

La Resolución 196 modifica el Artículo 3° de la Resolución 83. Desde ahora, el período de evaluación correspondiente al primer tramo de 2025 incluye los meses de junio, julio, agosto y septiembre, todos bajo el mismo criterio excepcional: el componente CED estará compuesto únicamente por el factor de Prestación de Tarea y ponderado al 60%.

La nueva redacción establece que esta modalidad será aplicada por única vez, dado que responde a la puesta en marcha del Fondo de Incentivación a mitad del año calendario.

La resolución