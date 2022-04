Un intendente de Buenos Aires denunció que es “rehén de los Moyano”: hace 48 horas que no juntan la basura

Un intendente de Buenos Aires aseguró que es “rehén de los Moyano”. El edil de San Nicolás dijo que el sindicato ordenó un paro de recolectores de basura y el bloqueo al ingreso de camiones a la ciudad.

Manuel Passaglia pidió la intervención del Gobernador de la provincia de Buenos Aires. Dijo además que la protesta empezó por Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, dos dirigentes sindicales que habían paralizado una empresa.

Según informó Clarín, todo empezó el viernes pasado cuando Cabaleyro, que además de comandar la seccional Camioneros de San Nicolás es concejal del Frente de Todos, quedó detenido junto a Espíndola.

No solo ordenaron el paro de recolectores sino que además impide que ingresen a la ciudad camiones de alimentos, bebidas o combustible, ramas que controla Moyano.

“Creemos que lo ha pasado con los compañeros es un disparate total, una aberración. Y se pone de manifiesto una vez más el desprecio que tienen por la gente de trabajo los que estuvieron anteriormente en el gobierno y, desgraciadamente, parte de la justicia. Porque de la manera en la que actúan es realmente lamentable”, sostuvo Pablo Moyano al respaldar la medida.

Denuncia y pedido de auxilio

“San Nicolás continúa rehén de los Moyano. Así están nuestras calles hoy”, manifestó Passaglia en Twitter. “Es una vergüenza que ante la decisión de la justicia de detener a su dirigente gremial y concejal del FDT, ellos reaccionen así. Volvemos a exigir a Moyano que revea su actitud y cumplan con su trabajo”, agregó.

“Los vecinos no son culpables de los desmanejos del gremio. He decidido que, de no deponer su actitud, mañana saldremos a recolectar los residuos con los empleados municipales que sí quieren trabajar. Pido a Axel Kicillof y a Sergio Berni apoyo y seguridad para los trabajadores”, dijo.