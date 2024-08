Un diputado del PRO presentó un proyecto para quitarle la jubilación de privilegio a ex presidentes y vices condenados

Damián Arabia presentó hoy una propuesta de ley que busca anular las pensiones vitalicias a ex mandatarios condenados con sentencia firme. La propuesta fue presentada en medio del escándalo por la denuncia contra el ex presidente Alberto Fernández por violencia de género y lesiones a la ex primera dama Fabiola Yañez.