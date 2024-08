Fabiola Yañez declara este martes en la causa por violencia de género contra Alberto Fernández

La ex primera dama Fabiola Yañez ratificó en la mañana de este lunes la denuncia contra el ex presidente Alberto Fernández por violencia de género a través de la presentación de un escrito ante la Justicia. Según detalló Yañez, quien solicitó además ser querellante en la causa, los episodios de violencia iniciaron en 2016 y avanzaron en varios planos, no solo el físico.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el documento que lleva su firma certificada y la de su abogada, Mariana Gallego, consta de casi 20 páginas en las que la denunciante profundiza y detalla acerca de las lesiones y abuso de autoridad de los que acusa a Fernández.

Las fotos de Fabiola Yañez que evidenciarían los maltratos de Fernández - Infobae

El escrito se presentó en el consulado de Argentina en Madrid y fue enviado de manera virtual al juez federal Julián Ercolini y al fiscal González. La ex primera dama señaló que el comportamiento de Fernández “era una habitualidad”, lo que le generó “indudables secuelas de carácter psicológico”.

En el escrito, al que tuvo acceso TN, la ex primera dama sostuvo además que el “menosprecio constante” y el “hostigamiento” se perpetuó incluso desde que ella se encuentra en Madrid. Asimismo, detalló que el ex presidente la abofeteaba a diario y denunció episodios de “violencia verbal”.

En la declaración de mañana martes, Yañez oficializará a Gallego como su nueva abogada defensora. Por su parte, Fernández permanece recluido en el departamento del piso 12 del edificio River View, en Puerto Madero, y el viernes último designó a la abogada Silvina Carreira para que lleve adelante su defensa.