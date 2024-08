Dime cómo te sientes y te diré qué ver en Netflix y Disney + (PARA REIR)

La música y las películas comparten la vinculación directa con las emociones de los usuarios que eligen consumir determinado género según su estado de ánimo.

¿No has puesto una playlist “bajonera” tras una ruptura amorosa o no música alegra cuando la vida te sonríe?

De esa misma manera cuando sentiste que ESA frase de ESA canción estaba escrita para vos y se transformó en la “banda de sonido” para musicalizar una etapa difícil o una racha alegre de tu historia, el séptimo arte marida de manera exquisita con tus emociones.

Las películas nos atraviesan de la misma manera, pero ante la inmensa oferta on demand (sobre todo NETFLIX Y DISNEY +) que nos atosiga cada vez más nos solemos perder en un mundo inabarcable de catálogos.

Por eso, para que optimices tu tiempo y tus emociones no te sobrepasen, te proponemos en esta nota una lista de películas que no podés dejar de ver, pero no en cualquier momento, sino que te guiaremos para que las disfrutes en el momento exacto.

Hoy recompilamos películas para ver cuando necesitas reír para seguir estando “up”.

Qué películas en Netflix (PARA REIR)

Glass Onion: A Knives Out Mystery

Es una película dirigida por Rian Johnson, secuela de la aclamada “Knives Out” (2019). Estrenada en 2022, esta entrega vuelve a sumergirnos en el mundo del detective Benoit Blanc, interpretado por Daniel Craig, quien nuevamente se enfrenta a un caso lleno de giros inesperados y personajes complejos.

La historia gira en torno a un grupo de amigos que se reúne en una isla privada propiedad del excéntrico millonario Miles Bron, interpretado por Edward Norton. La reunión, aparentemente una escapada lujosa y relajante, toma un giro oscuro cuando se revela que cada invitado tiene motivos ocultos y conexiones conflictivas con Bron. A medida que la trama avanza, las tensiones aumentan y un asesinato ocurre, lo que lleva a Blanc a desentrañar las complejidades de las relaciones y secretos que envuelven a cada personaje.

“Ocho apellidos vascos”

Es una comedia romántica española dirigida por Emilio Martínez-Lázaro, estrenada en 2014. La película, escrita por Borja Cobeaga y Diego San José, se convirtió en un fenómeno cultural en España, siendo una de las películas más taquilleras en la historia del cine español.

La trama sigue a Rafa (Dani Rovira), un joven andaluz que, tras una noche de fiesta, se enamora de Amaia (Clara Lago), una chica vasca que se encuentra en Sevilla después de una ruptura amorosa. Decidido a conquistarla, Rafa viaja al País Vasco, un lugar con una cultura y tradiciones completamente diferentes a las suyas. Para ganar el favor de Amaia y su familia, Rafa se hace pasar por un vasco con “ocho apellidos vascos”, lo que da pie a una serie de malentendidos y situaciones cómicas.

Qué películas ver en Disney +

“Deadpool”

es una película de superhéroes estrenada en 2016, dirigida por Tim Miller y protagonizada por Ryan Reynolds. Basada en el personaje de Marvel Comics, la película es conocida por su tono irreverente, humor negro y enfoque subversivo dentro del género de superhéroes.

La historia sigue a Wade Wilson (Ryan Reynolds), un mercenario con un agudo sentido del humor que, tras ser diagnosticado con cáncer terminal, se somete a un experimento secreto que promete curarlo. Sin embargo, el tratamiento lo deja desfigurado pero con habilidades sobrehumanas, como la capacidad de regenerarse. Adoptando el alias de Deadpool, Wade emprende una misión para vengarse del hombre que lo desfiguró, Ajax (Ed Skrein), mientras intenta reconectar con su novia Vanessa (Morena Baccarin).

“Chip ‘n Dale: Rescue Rangers”

es una película de comedia y aventuras lanzada en 2022, dirigida por Akiva Schaffer. Este largometraje mezcla animación y live-action, sirviendo tanto como una continuación espiritual de la popular serie animada de los años 90 como una parodia metarreferencial de la industria del entretenimiento.

La historia sigue a Chip y Dale, quienes una vez fueron estrellas de una exitosa serie de televisión. Sin embargo, tras el final de su show, los dos han tomado caminos diferentes: Chip trabaja en un trabajo de oficina, mientras que Dale intenta revivir su carrera en el circuito de convenciones. La trama se desata cuando un viejo amigo desaparece, y Chip y Dale deben unirse nuevamente para resolver el misterio en un mundo donde personajes animados y humanos coexisten.