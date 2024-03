Un diputado de Milei propuso que todos los legisladores devuelvan su polémico aumento de dieta

El diputado nacional de La Libertad Avanza por San Luis, Carlos D’Alessandro, propuso que todos los legisladores devuelvan el aumento concedido y acordado entre el presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, y la titular del Senado, Victoria Villarruel, con los gremios.

En diálogo con Alejandro Fantino en Radio Neura, D’Alessandro se refirió al nuevo aumento que percibieron los legisladores en los últimos días. El acuerdo no sólo beneficia a los trabajadores que ganan menos en el Congreso, sino que también a los diputados y senadores, cuyas dietas pueden rondar casi 2 millones de pesos. En medio de la severa pérdida del poder adquisitivo y las medidas de ajuste a la población, se originó una serie de cuestionamientos al gobierno libertario que tanto pregona la austeridad y su cruzada contra la “casta”.

La resolución, firmada por Martín Menem y Victoria Villarruel, estableció un incremento acumulativo del 16% a partir del 1° de enero de 2024 y un 12% adicional desde el 1° de febrero. Esta medida colocó los sueldos legislativos por encima de la media de las paritarias en el primer bimestre del año.

Ante las críticas, el diputado D’Alessandro propuso que cada representante devuelva el monto extra que tanto él como sus colegas recibieron, correspondiente de febrero.

“La dieta en los Diputados no levantamos la mano para aumentarnos, vino solo. Fue un acuerdo entre el presidente de la Cámara de Diputados y el sindicato para aumentarle un 12% a los trabajadores del Palacio, de lo cual los diputados nos vemos favorecidos porque viene así arraigado”, explicó el integrante del bloque de La Libertad Avanza.

“Basta de aumento a los políticos. Lo ideal sería que nosotros devolvamos ese dinero, yo no tengo problema, que me diga (Martín) Menem cómo lo tengo que devolver y se lo devuelvo mañana. Me enteré de esto recién”, declaró el legislador en el streaming de Fantino.

“Le pido a mis compañeros, los 38 diputados de La Libertad Avanza más (José Luis) Espert que ahora también está en el grupo para que hagamos lo mismo. Quiero que lo devuelva mi bloque y todos los diputados”, pidió el puntano.

Hizo, además, un cálculo rápido: “Somos 257 diputados a un promedio de $700.000, tenemos $200 millones. Hay gente que la está pasando muy mal, hay negocios que están cerrando, gente que no puede comer todos los días, estamos sumidos en la pobreza”.

La “casta” unida: Pichetto defendió el aumento del 30% a legisladores

El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto (Hacemos Coalición Federal) dejó las diferencias políticas de lado con el oficialismo y salió a defender el aumento del 30% de las dietas de los legisladores. Además calificó como “razonable” ganar $2 millones al mes, mientras la jubilación mínima apenas supera los $134 mil.

“¿Querés que seamos Uganda?”, le preguntó Pichetto este miércoles en TN al periodista Jonatan Viale, quien insistió en su programa televisivo en la necesidad de elevar el monto de las jubilaciones.

“¿Está bien que se aumenten 30% y los jubilados no?”, consultó el conductor. “¿Qué querés, que la Argentina sea Uganda?”, insistió el jefe del bloque Hacemos Coalición Federal.

