Un candidato mendocino fue “impugnado” por Javier Milei en un programa de televisión

Esta semana el conductor de TV, Diego Sehinkman, quien está al frente de “Sólo una vuelta más” en el canal TN, criticó fuertemente contra Javier Milei, candidato a presidente por La Libertad Avanza, quien había rechazado participar del programa luego de conocer a la lista de invitados, y a la cual también pidió impugnar.

Lo cierto es que luego de su dura editorial, se conocieron los nombres de quiénes eran los dirigentes “impugnados” por Milei y por los cuales decidió no asistir al programa. Uno de ellos fue el candidato mendocino a vicepresidente por el espacio Juntos por el Cambio, Luis Petri; mientras que otro de los invitados era el filósofo Santiago Kovadloff; el analista político, Andrés Malamud; y el periodista Gonzalo Bonadeo.

En redes sociales, el radical mendocino expresó que “es gravísimo que Javier Milei haya intentado censurar mi presencia y la de otros invitados en el programa de TN ‘Sólo una vuelta más’ y no conforme con eso haya proferido insultos contra mi persona y la de los otros asistentes en forma cobarde a través de mensajes a la producción”, dijo.

Es gravísimo que @JMilei haya intentado censurar mi presencia y la de otros invitados en el programa de TN “ Sólo una vuelta más” y no conforme con eso haya proferido insultos contra mi persona y la de los otros asistentes en forma cobarde a través de mensajes a la producción.… — Luis Petri (@luispetri) September 20, 2023

Y agregó: “Agradezco al periodista Diego Sehinkman su defensa de la libertad de expresión y que no haya cedido a que le revisen la lista de invitados, un acto que en sí mismo es una rémora de tiempos nefastos. Le exijo a Javier Milei el respeto a la convivencia democrática. No volvamos a las listas negras a 40 años de recuperar la democracia. Los que aspiramos a gobernar el país debemos dar el ejemplo de respeto a los valores democráticos”.

Luis Petri y Patricia Bullrich Foto Federico Lopez Claro

Fuerte descargo

En su editorial, el periodista de TN acusó a Milei de insultar a la producción y difundir mentiras: “Recuerda a lo peor de la historia argentina”.

“Milei dice que acá le habíamos armado una emboscada y consistía en cruzarlo con (Juan José) Campanella”, rememoró Sehinkman.

“Es una mentira total y absoluta. Cualquiera que sigue este programa sabe que no es un programa de debates. Y muchísimo menos sin que lo sepan los invitados. Nuestros golpes van arriba del cinturón, nunca hay golpes bajos”, agregó y aclaró que el cineasta Campanella iba a ser entrevistado el lunes, pero Milei fue invitado al programa del domingo.

Sehinkman también recordó que el economista fue invitado varias veces a “Sólo una vuelta más”, asegurando que el candidato “es un producto mediático”.

“¿Cuál es la incomodidad que se le produce a Milei, que pretende ser presidente y enfrentar mafias, corporaciones y casta, con convivir en un espacio donde va a salir por Zoom Malamud, que a veces lo convalidó y otras no, Kovadloff...?”, se preguntó Sehinkman.

Tras señalar que “la libertad es que cada uno haga lo que quiera cuando recibe una invitación”, puso la lupa sobre un punto crítico: la revisión de listas. El domingo estaban invitados, además de Milei, el analista político Andrés Malamud, el filósofo Santiago Kovadloff, el periodista deportivo Gonzalo Bonadeo y el candidato a vicepresidente de Patricia Bullrich, Luis Petri.

“No pasa nada con no venir. ¿Dónde sí pasa algo? Pasa algo con empezar a revisar una lista, porque evoca lo peor de la historia argentina. La revisación de listas no es un buen síntoma”, advirtió Sehinkman.

Además, alertó que “todas las personas tienen genes autoritarios” que pueden activarse “en determinado contexto”, como el actual, con “mucha disconformidad y bronca”.

“Por eso es nuestro deber advertir que no tenemos que dejar pasar revisaciones injustas de listas de invitados”, redobló Sehinkman en su cuestionamiento principal contra Milei.

Por último, denunció que el diputado nacional de La Libertad Avanza insultó a los invitados a través de un mensaje dirigido a la producción.

“A mí me incomodó profundamente leer un mensaje a mi producción donde Milei insultaba en mayúsculas, no lo muestro porque no es mi forma, pero son las mismas palabras que él usa en cámara, a Kovadloff, a Malamud, a Luis Petri. ¿Qué necesidad hay de insultar violentamente a adversarios políticos?”, cuestionó el animador de TN.

“Si Milei o quien sea, porque yo no tengo nada en contra de Javier, empieza a implantar en la conversación pública ‘mierdas’, ‘zurdos’, ‘ensobrados’, empieza a pudrirla... Y, como se dice habitualmente, la pradera está demasiado seca”, se preocupó Sehinkman.

Con un recordatorio a la audiencia, el periodista concluyó: “Para fabricar a un autoritario sólo hace falta una cosa: un sumiso. No seamos sumisos frente al atropello. No de Javier, de cualquiera. Nos costó mucho llegar acá, a la libertad de expresión. Por eso, insisto: desde mi humilde metro cuadrado y desde el equipo que me acompaña, acá no hay emboscada, no hay sobre, hay fair play. Así se lo invitó a Javier el día domingo. Esto es realmente lo que pasó”.

Defensa de Milei

Sehinkman había denunciado que el libertario puso condiciones para asistir al ciclo que conduce, además de exigir una lista de quiénes eran los invitados. Esto, al parecer, debido a que el postulante no quería debatir con personas críticas a sus ideas políticas. Además, el periodista dijo que Milei tiene una “forma autoritaria, prepotente, con pretensiones de superioridad moral” parecida a la del kirchnerismo, y que “está todo el tiempo maltratando, invalidando”.

Los dichos de Sehinkman molestaron al propio Milei, quien optó por retuitear un posteo de La Derecha Diario, el brazo mediático libertario con ataques a opositores. Ese mensaje avalado por el candidato hablaba de una presunta “opereta” y “emboscada” por parte de TN.