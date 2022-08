Tras ocho años de la gestión Pizzi, asume Esther Sánchez como rectora de la UNCuyo

La Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) renovará sus principales autoridades hoy, día en el que además se celebra un nuevo aniversario de la casa de estudios por el inicio oficial de su cursado, por primera vez en 1939. Daniel Pizzi, que ha sido rector durante 8 años, dejará su cargo en manos de Esther Sánchez, decana de Ciencias Económicas, quien tomará el poder junto a Gabriel Fidel, que será el vicerrector y reemplazará a Jorge Barón.

Los candidatos electos, que pertenecen al espacio oficialista Interclaustro, asumirán a las 10.30 en un acto institucional “de asunción y juramento” que se llevará a cabo en el auditorio de la Nave Universitaria. De hecho, hoy habrá asueto en la UNCuyo, y será el único acto que se llevará a cabo. El resto, en el que se desarrollarán las asunciones de los decanos de las diferentes facultades, se realizarán entre mañana y el jueves.

La asunción de Sánchez será un nuevo capítulo universitario, tras dos mandatos consecutivos de la gestión de Pizzi y Barón, que posicionaron fuertemente a Interclaustro como el espacio político más fuerte que tiene actualmente la Universidad, y en el cual se tendrá su tercer mandato con dirigentes del espacio. De hecho, en 2014, cuando ganó las primeras elecciones el ex funcionario de Julio Cobos, fue el debut de la votación directa en la UNCuyo. La segunda fue en 2018, donde se dio la reelección de Pizzi; y la tercera este 9 de junio pasado, con la victoria de Sánchez.

Elección con polémica

Cabe destacar que este último comicio estuvo marcado por la polémica en el conteo de los votos, lo que derivó en un enfrentamiento entre las listas Interclaustro y Compromiso Universitario, que incluso tuvo participación con instancias judiciales. Según admitió a Los Andes la rectora electa en una entrevista el domingo pasado, la elección “estuvo más áspera”, y si bien se estima que será difícil de recomponer, intentarán al menos desde el oficialismo tender algunas líneas de tregua con la oposición.

Recordemos que según la lista que perdió, Compromiso Universitario, el cuestionamiento principal radicó en que, según su visión, debían considerarse los votos blancos en el conteo. De haber sido así, se debería haber realizado un balotaje, ya que Interclaustro no habría llegado al 51,9% de los votos (Ndr: para ganar de forma directa hay que traspasar el 50%).

No obstante, esto no ocurrió y los resultados, con sus respectivos porcentajes que beneficiaron a Interclaustro, fueron ratificados tanto por la Junta Electoral Universitaria; como así también por el Consejo Superior.

La fórmula del Interclaustro, Esther Sánchez y Gabriel Fidel, festejan el resultado de las elecciones en la UNCuyo.

No obstante, tras este episodio de conflicto entre Interclaustro y Compromiso Universitario, desde aquel 9 de junio, si bien han habido algunas conversaciones entre Sánchez con integrantes de la lista opositora (Adolfo Cueto y Arturo Tascheret), no lo ha hecho aún con Adriana García, que fue la candidata a rectora.

“Con Adriana García no he tenido una charla. Sería bueno tenerla, porque hemos tenido una buena relación por muchos años”, expresó. También dijo, en base a la relación entre las listas, que van a “tener que reconstruir esa trama que probablemente habrá quedado herida”.

Los Andes se comunicó con García, quien aseguró que no la invitaron al acto de asunción de autoridades. “Debo decir que no he recibido ninguna invitación al respecto”, comentó. No obstante, sí adelantó que participará “de la asunción de las nuevas autoridades de Filosofía y Letras cómo ex decana, el día miércoles”.

Participación radical

Según fuentes de la Universidad, aguardan una buena presencia de funcionarios del ámbito académico, como así también político, particularmente del gobierno de Rodolfo Suárez y del Frente Cambia Mendoza, sobre el cual hay un fuerte vínculo con Interclaustro.

Asunción UNCuyo

Si bien no hay confirmación oficial aún, se espera que el gobernador Suárez dé el presente junto al vicegobernador, Mario Abed; y ministros como el de Gobierno, Víctor Ibáñez, que fue anteriormente secretario de Relaciones Institucionales, Asuntos Legales y Administración de la gestión de Pizzi.

También estarán los legisladores nacionales radicales Alfredo Cornejo y Pamela Verasay; el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dalmiro Garay; y el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi.

Del lado académico, se aguarda la visita de académicos del Consejo Interuniversitario Nacional; más rectores de las universidades nacionales de Córdoba, del Noroeste de Buenos Aires, de San Luis, de San Juan (irá la vicerrectora), de Villa Mercedes y de Almirante Brown. También lo harán representantes de las universidades provinciales de Ezeiza y Gran Rosario.

Otro rector que dará el presente será el de la universidad de Mendoza; más el presidente de la Federación Universitaria Argentina (FUA) y autoridades de cámaras empresariales, el INV, Conicet, INTI y el INTA.

El gabinete de Sánchez

El equipo de trabajo del Rectorado presentará “diferentes perfiles que combinan trayectoria académica y experiencia en gestión”, según anunciaron desde el sitio oficial de la Universidad.

Como novedad, se creará una secretaría, la de Transformación Digital; y el vicerrector “encabezará y coordinará las gestiones transversales relacionadas con la Vinculación Universitaria”.

Gabinete de Esther Sánchez en la UNCuyo

La secretaría General estará a cargo de Conrado Risso Patrón, que se ocupará de los temas administrativos y legales, y coordinará la integración de todas las áreas de salud de la Universidad. El contador administró diversas áreas dentro de la Universidad y actualmente se desempeña como director General del Hospital Universitario.

La secretaría Académica, por su parte, estará a cargo de Julio Leonidas Aguirre, que es politólogo, administrador público y doctor en Ciencia Política, docente investigador, profesor titular y director de la carrera de Ciencias Políticas.

En tanto la secretaría de Investigación Internacionales y Posgrado estará a cargo de María Teresa Damiani. Es doctora en Bioquímica, investigadora principal del Conicet, directora del Instituto de Bioquímica y Biotecnología y profesora titular de la Facultad de Ciencias Médicas.

La novedad será una secretaría que se ocupará de la Transformación Digital. La conducirá Roberto De Rossetti, ingeniero en Electrónica y Electricidad, máster en Administración de Empresas. Cuenta con experiencia en gestión de Tecnología y Telecomunicaciones y se ha desempeñado como secretario de Informática y Comunicaciones de la Facultad de Ciencias Económicas.

La secretaría de Gestión Económica y de Servicios estará en manos de Cecilia Assensio, contadora pública nacional con experiencia en la gestión administrativa y financiera dentro y fuera de la UNCuyo. Se ha desempeñado como directora General de Gestión de Administración y Finanzas de la Facultad de Ciencias Económicas.

La secretaría de Extensión será responsabilidad de Celeste Parrino, profesora de Historia que ha desempeñado diferentes funciones vinculadas a la extensión universitaria, y actualmente está a cargo del Consejo de Extensión y la articulación con la Red Nacional de Extensión Universitaria y de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo (AUGM).

Finalmente, al frente de la de Bienestar Universitario estará Juan Pablo Cebrelli, de la Facultad de Derecho. Fue secretario del Centro de Estudiantes de esa Unidad Académica y representó a la FUA en comisiones de trabajo en la Secretaría de Políticas Universitarias del ministerio de Educación de la Nación.

Cronograma de asunciones

Miércoles

Facultad de Ciencias Médicas - 9:00 hs

Facultad de Educación - 9:50 hs

Facultad de Artes y Diseño - 10:40 hs

Facultad de Odontología - 11:30 hs

Facultad de Filosofía y Letras - 12:20 hs

Facultad de Ingeniería - 13:00 hs

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - 16:30 hs

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales - 17:20 hs

Facultad de Derecho - 18:10 hs

Facultad de Ciencias Económicas - 19:00 hs

Jueves