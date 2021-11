Envalentonado por el contundente triunfo de las elecciones legislativas, el gobierno provincial insistirá nuevamente con la reforma de la Constitución en la Casa de las Leyes. Luego de la primera reunión de gabinete ampliada tras los comicios del 14 de noviembre, el gobernador Rodolfo Suárez planteó junto a los ministros y funcionarios de gabinete los principales temas a tener en cuenta de cara al 2022, su tercer año al frente de la provincia, y uno de ellos será la reforma de la Constitución.

En el Poder Ejecutivo sostienen que tienen que avanzar, tal como insisten que lo hicieron en medio de la pandemia, con temas importantes de cada uno de los ministerios. Entre ellos están el avance de Portezuelo del Viento; seguir con una “política de austeridad” en el manejo de las finanzas; potenciar las obras públicas -como la ruta 82, una de las más importantes -; trabajar en la reforma de la ley de Educación luego de las elecciones del SUTE; y por supuesto la nombrada reforma de la Constitución, uno de los pilares de la gestión de Suárez, que se encontró con el rechazo de la oposición, principalmente el Frente de Todos.

Luego de la reunión de gabinete ampliado, en el que también participaron los futuros ministros Víctor Fayad (Hacienda) y Nora Vicario (Cultura y Turismo), el titular de la cartera de Gobierno, Víctor Ibáñez, habló con la prensa y puso énfasis en estas iniciativas que se intensificarán en 2022.

Para Suárez será importante potenciar este año que viene el trabajo del Ejecutivo, en un año que se espera de recuperación tras la pandemia -que aún no ha terminado-, en el cual se comenzará con un gesto político: no habrá vacaciones en todo enero para los funcionarios. “El Gobernador pidió la permanente presencia del gobierno. Tendrá a todos los ministros en enero para que el gobierno no se detenga ningún minuto”, declaró Ibáñez.

Luego del favorable resultado de las elecciones, que entendemos como una validación ciudadana a la gestión de @MendozaGobierno encabezada por el Gobernador @RodySuarez, se plantearon en reunión de Gabinete los temas prioritarios de cada área proyectados para el año próximo. pic.twitter.com/IX6Ea00EMu — Víctor Ibañez Rosaz (@vibanezrosaz) November 23, 2021

Y agregó: “Vamos a seguir trabajando los ministros y podremos acordar un calendario en el cual uno pueda irse y pueda ser reemplazado por otra cartera luego. Pero la orden del Gobernador ha sido la presencia permanente de los ministros”.

Insistir en la reforma

Para Ibáñez, la fuerte derrota del Frente de Todos debería ser motivo de análisis en el propio espacio peronista para levantar el pie del freno en la reforma institucional, tal como la llama el Gobierno.

“Sabemos que en su momento la oposición, como en otros tantos temas, colocó palos en la rueda en el sentido de no dar un debate con altura en la Legislatura”, inició el Ministro, pero agregó que “con el apoyo electoral de la ciudadanía a la gestión de este gobierno, esperamos que la oposición haya tomado nota de esto y se sienta a dar debate en este tema que beneficiaría tanto a la institucionalidad de Mendoza como a la ciudadanía”.

No obstante, en el Poder Ejecutivo no tienen planeado llamar al diálogo a la oposición fuera del ámbito legislativo, para tratar de destrabar la iniciativa. “El proyecto está en la Legislatura y es donde corresponde el debate, lo dice la Constitución”, aclaró.

De esta manera, recordó que en los últimos meses “han asistido distintos sectores de la sociedad y hasta las universidades a aportar y a solicitar el debate”.

El dardo lanzado por el funcionario, en tanto, llegaría al final de sus declaraciones: “Esperemos que estas cosas sucedan después de la lectura que se haya hecho por parte de la oposición en cuanto al resultado de las elecciones”.

Silencio y reticencia

Por el lado del peronismo hubo mayoritariamente silencio ante la avanzada del Gobierno. Algunos legisladores prefirieron no contestar la consulta de Los Andes; mientras que otros fueron escuetos y se limitaron a indicar que “hay que verlo”. “Primero tenemos que fijar la posición y luego ver qué hacemos”, agregaron.

Recordemos que el proyecto está en la Cámara de Senadores desde hace 15 meses. Fue el 11 de agosto del año pasado cuando Ibáñez, junto al vicegobernador, Mario Abed, realizaron la presentación en mesa de entradas, ante el pedido del Gobernador.

No obstante, luego de un marcado distanciamiento entre el radicalismo y el peronismo, con acusaciones cruzadas, el proyecto quedó sin avances.

Fue el 17 de febrero de este año cuando el PJ cerró completamente la puerta a mayores acuerdos, al informar que no darían los votos para aprobar el proyecto de necesidad de reforma, lo que despertó el enojo del Gobernador y el resto de dirigentes radicales teniendo en cuenta que en medio del proceso electoral el acuerdo sería imposible.

En ese comunicado, el PJ acusó al radicalismo de “no promover un diálogo directo con las fuerzas políticas y sociales de la Provincia para debatir temas centrales de la vida cotidiana de los mendocinos”.

También sostuvieron que el Gobierno se manejaba “en soledad” y que no gestionaba los consensos necesarios “para garantizar cambios institucionales y acuerdos programáticos”.

La respuesta de Suárez no se hizo esperar. Ese mismo día dijo que el peronismo “es mezquino” y que “no le interesa Mendoza”. “Este es un gobierno de diálogo, de escuchar, y cuando vemos que tenemos que corregir un rumbo, escuchamos y lo hacemos. Me indigna porque quiero que Mendoza sea mejor, que cada mendocino esté mejor y el país tenga prestigio; y ésta es una oportunidad de hacerlo institucionalmente”, acotó.

Mientras tanto, si bien no se ha debatido el proyecto en el recinto, la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC), presidida por el senador provincial Marcelo Rubio, siguió en varias oportunidades manteniendo encuentros con diferentes organismos, quienes aportaron ideas para una futura reforma constitucional, aunque luego se discontinuó teniendo en cuenta la falta de acuerdo entre ambos espacios políticos.

Puntos principales

Si bien son varios los cambios que se darían y debatirían en una reforma constitucional, este proyecto tiene como claves el paso de una Legislatura bicameral a una unicameral de 48 legisladores (incorporando la representación territorial de todos los departamentos) y la eliminación de las elecciones de medio término.

También propone el balotaje (segunda vuelta) en las elecciones para gobernador y vicegobernador, limita la reelección de legisladores y concejales (a un solo período) y amplía el período de sesiones ordinarias de la Legislatura (que hoy rige del 1 de mayo hasta el 31 de octubre).

La reforma excluye definitivamente la reelección del gobernador, también agrega el equilibrio fiscal “como deber del Estado”, limita el ejercicio de la magistratura a los 70 años y también propone las autonomías municipales.

Sin bono a estatales

Teniendo en cuenta que se acerca fin de año, y con las paritarias 2021 cerradas, el ministro Ibáñez adelantó que no se está pensando en algún bono para los trabajadores del Estado a nivel provincial. “Por el momento hemos cerrado la paritaria con todo el sector publico, dando previsibilidad y garantía a los trabajadores”, expresó, y aclaró que el próximo paso es “trabajar sobre la paritaria el año que viene”.

Reforma educativa, luego de las elecciones gremiales

Ibáñez también fue consultado respecto a la reforma de la ley de Educación, que fue frenada el año pasado luego de rechazo de gremios y también de quejas de docentes sobre un anteproyecto que se había dado a conocer.

Sobre el futuro debate, comentó que se está pensando en reactivar el Congreso Pedagógico para avanzar en el diálogo y en mejores ideas, pero para eso aguardarán que se desarrollen las elecciones del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE), que se llevarán a cabo el 15 de diciembre.

“En su momento no se pudieron dar los primeros pasos por las internas y la situación política en el SUTE, en época de elecciones”, marcó.