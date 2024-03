Tras la polémica, la “militante hot” no asumió su cargo en el Renaper, donde cobraba $2,7 millones

Geraldine Calvella apenas tuvo la oportunidad de disfrutar el sustancial salario que su cargo como directora de Planeamiento y Fiscalización de Centros de Documentación en el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) le ofrecía. Según informes de Clarín, la joven de 23 años decidió no asumir el puesto que se le había asignado, debido a la controversia generada por su falta de experiencia en el área, su corta edad y su limitada trayectoria universitaria.

El escándalo estalló hace una década cuando se hizo público que el gobierno de Javier Milei había designado, desde el 15 de enero, a una militante libertaria sin titulación ni experiencia relevante como directora de Planeamiento y Fiscalización de Centros de Documentación, un puesto bajo la Dirección General de Planeamiento y Logística Documental en el RENAPER, entidad dependiente del Ministerio del Interior. Por este cargo, se le asignaba un salario bruto mensual de 2,7 millones de pesos.

Javier Milei y Geraldine Calvella (Redes sociales).

La noticia se difundió rápidamente, llamando la atención no solo por la falta de cualificaciones para el cargo, sino también por las imágenes sugerentes que la joven había publicado en traje de baño en sus redes sociales, las cuales fueron eliminadas tras la repercusión negativa de su cuestionable nombramiento.

Fuentes del Ministerio del Interior confirmaron a Clarín que Calvella optó por no aceptar el cargo. “Ella no llegó a ser oficialmente designada y decidió renunciar”, afirmaron, aunque no ofrecieron detalles sobre los motivos que la llevaron a tomar esa decisión, señalando además que su nombramiento había sido “provisional”.

Esto se sabe de la nueva funcionaria de Javier Milei.

Cuando se conoció que la joven ocuparía un puesto de alto rango en el organismo, el Gobierno intentó restarle importancia al asunto. “Ella es una directora de línea. Se trata de una dirección de nivel básico, con una remuneración similar a otras direcciones de igual categoría, tal como lo establece el Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) y el aumento acordado en febrero en la negociación colectiva del sector público”, fue la respuesta oficial a las preguntas iniciales sobre el tema.

Geraldine Calvella también se postuló como candidata a diputada bonaerense, ocupando el cuarto lugar en la lista encabezada por Alejandro Carrancio.

En una entrevista realizada en marzo del año anterior en Radio LVA, Calvella relató cómo comenzó a militar en el liberalismo después de ver vídeos de Milei en YouTube. A partir de entonces, se unió a una reunión virtual donde participaba el actual presidente, quien buscaba personas para sumarse al movimiento. Allí comenzó manejando las redes sociales del liberalismo en Saladillo.