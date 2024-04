Tras la masiva marcha, habló el jefe de la AGN: apuntó contra el Congreso y adelantó qué universidades serán auditadas

Después de la masiva movilización en apoyo a las universidades públicas y en medio de las críticas al Gobierno por el ajuste presupuestario, el jefe de la Auditoría General de la Nación (AGN), Juan Manuel Olmos, destacó que es responsabilidad del Congreso solicitar las auditorías en las instituciones educativas.

Olmos, al mando de la AGN, sugirió que el Congreso debería establecer una comisión conjunta compuesta por diputados y senadores. “Los planes de auditoría son aprobados por la comisión mixta revisora de cuentas del Congreso de la Nación, conformada por diputados y senadores, y es allí donde se determina”, enfatizó.

En esta misma línea, explicó: “En este momento, se han aprobado auditorías en las universidades de Jujuy, Formosa, Córdoba, Salta, Nordeste y La Plata. En el caso de la UBA, que es la más grande y la que recibe mayor financiamiento, sería necesario que la comisión solicite un plan integral si el objetivo es auditarla”, indicó en una entrevista con radio Mitre.

Olmos, quien desempeñó un papel clave en la formación del Frente de Todos Foto Federico Lopez Claro

El funcionario aclaró que “la UBA es una entidad pública no estatal. No forma parte del Poder Ejecutivo y no puede ser auditada por el Poder Ejecutivo. Tiene auditorías internas que se llevan a cabo simultáneamente, es decir, mientras se gestiona, se están realizando auditorías”. Y agregó Olmos: “Las universidades se refieren a estas auditorías internas para afirmar que están siendo auditadas. Esto representa un control interno”.

Insistió en que “el control externo lo lleva a cabo el Congreso a través de la AGN, donde se determinan los aspectos del gasto presupuestario”. Además, el funcionario subrayó que en el caso de la Universidad de Buenos Aires “se requeriría un equipo especial debido al volumen” del material a auditar.

Olmos, quien desempeñó un papel clave en la formación del Frente de Todos durante la administración de Alberto Fernández y fue su jefe de asesores y posteriormente vicejefe de Gabinete, resaltó que el control “es fundamental para una gestión eficiente”. “La auditoría no solo evalúa el estado contable, sino también el estado de la gestión. A veces encontramos problemas no necesariamente relacionados con corrupción, sino con la ineficiencia en el uso de los recursos”, precisó.

Horas antes de la manifestación, el Gobierno había intensificado su compromiso con las auditorías. Fue el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien durante su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada, señaló que no debería “incomodar a nadie” que el Gobierno supervise “el destino del dinero”. “Al tratarse de un presupuesto público y de un gasto que hacemos entre todos, es importante que los argentinos sepamos en qué se invierte el dinero. No debería ser motivo de molestia para nadie”, expresó el portavoz, reiterando que “es lo que merece la ciudadanía. Para que la gente comprenda en qué se utiliza su dinero”.

