Tras la derrota: qué dijo Daniel Orozco, el gran ausente en el bunker de La Unión Mendocina

Este domingo por la noche y tras conocerse los primeros resultados de las elecciones en Mendoza, sorprendió desde el principal espacio de la oposición, La Unión Mendocina (LUM), la ausencia del intendente de Las Heras, Daniel Orozco, quien además fue el compañero de fórmula de Omar De Marchi.

El radical dio la nota negativa: no se recuerda en las últimas elecciones que un candidato a ese puesto decida no aparecer ante los medios de comunicación para reconocer la derrota en Mendoza. Para Orozco, el golpe había sido doble, ya que no sólo perdió en la categoría a gobernador, sino que también tuvo una derrota en su sucesión a la intendencia, con un Francisco Lo Presti (Cambia Mendoza) que se alzó con el triunfo, por 3,5% sobre Martín Bustos (LUM).

Lo cierto fue que pasadas las 23 llegó el mensaje de Orozco, pero con algunos detalles.

“Mis felicitaciones a quien ha resultado electo gobernador de Mendoza, como así también a quien, el departamento de Las Heras eligió como nuevo intendente. Ha sido una nueva jornada democrática que todos debemos celebrar”, dijo Orozco en redes sociales, quien evitó nombrar a Alfredo Cornejo, gobernador electo, en todos sus mensajes.

Y agregó: “Con Omar De Marchi seguiremos trabajando juntos por una Mendoza con mejor futuro. Hicimos un gran esfuerzo y si bien es cierto que no alcanzó para ganar, si para construir en tan solo 5 meses, una fuerza que logró el 30% de votos. LUM ya es una realidad política en Mendoza!”