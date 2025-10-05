5 de octubre de 2025 - 10:38

Tras exigirle explicaciones, Patricia Bullrich respaldó a Espert: "Habló con el corazón"

La ministra de Seguridad valoró las aclaraciones del candidato de La Libertad Avanza y adelantó que "el lunes va a seguir explicando".

Tras exigirle explicaciones, Patricia Bullrich respaldó a Espert: "Habló con el corazón".

Los Andes
Por Redacción Política

Finalmente, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, salió a defender al diputado y candidato de La Libertad Avanza José Luis Espert luego de que le exigiera urgentes explicaciones por ser señalado de haber recibido aportes de campaña de Federico “Fred” Machado, el empresario investigado por narcotráfico.

“Espert se abrió, fue más a fondo, explicó el daño y el dolor que él tiene y lo que siente por lo que le pasó. Habló con el corazón, vale un montón lo que hizo”, sostuvo Bullrich en declaraciones a LN+, y agregó: “Siente que de alguna manera entró a creerle a una persona que en ese momento no estaba imputada”.

La ministra había sido una de las primeras en opinar. Hace unos días declaró: “Es muy importante en este momento aclarar la situación ya. Ya hay que aclararla”. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, también se mostró crítico de legislador libertario.

Bullrich aseguró que durante las últimas declaraciones de Espert, el ex Juntos por el Cambio aclaró su posición, y anticipó nuevas declaraciones. “El lunes va a seguir explicando, pero va por un camino en el que no está en una posición de decir que no dice nada y no habla, no se cierra”, destacó.

Por último, admitió su posición cuando el Gabinete rechazaba al legislador que competirá el próximo 26 de octubre por la composición del Congreso de la Nación.

“Sentía que eso no había sido aclarado, pero ahora está por un camino de darse cuenta que tiene que hablar con el corazón, con lo que le pasó”, concluyó.

