Tras defender el lenguaje inclusivo, la RAE le respondió a Axel Kicillof

Este jueves el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, defendió el uso del lenguaje inclusivo y llamó a un centenar de alumnos de cuarto grado a rebelarse: “Hoy, a tanto tiempo de la Revolución de Mayo, desde España no nos van a explicar las palabras que usamos”.

Este jueves, en declaraciones radiales, el filólogo Darío Villanueva Prieto, exdirector de la Real Acdemia Española (RAE) consideró “inconsistente” y “anacrónica” la postura del economista y manifestó especial preocupación por el contexto en que la expresó.

Al ser consultado en Radio Mitre sobre los dichos del gobernador, el catedrático sostuvo: “Me parece una declaración inconsistente y por otra parte anacrónica, porque el español es la lengua que hoy es no por la colonia, sino por la independencia. Cuando se producen las independencias a partir de 1810, los lingüistas han acreditado que en América sólo había un 20% de ciudadanos que hablasen español, de manera que las repúblicas fueron las que tomaron la decisión de que la lengua oficial de la naciente institución republicana, que era la Nación, tenía que ser esta lengua”.

Además, agregó: “A partir de ahí viene un proceso de consolidación de una lengua muy unitaria en lo fundamental, en donde los españoles representamos solo el 8% de los hablantes y toda la política lingüística que se lleva es panhispánica. Es decir, la gramática que se publicó en el año de 2009, que es monumental, es marcadamente panhispánica: establece un español de todo el mundo, no un español de la península ibérica y de las islas de nuestros archipiélagos. En fin, yo lamento mucho ese tipo de declaraciones por parte de una persona que tiene una gran responsabilidad política y sobre todo hablando con jóvenes”.

Al ser consultado por el lenguaje inclusivo a nivel mundial, el académico de la RAE sostuvo: “Por supuesto son pretensiones que no triunfan, porque a mí me recuerda a ‘Cambalache’, de [Enrique] Santos Discépolo. Son cosas que resultan verdaderamente estrambóticas y que atentan contra algo que es el sentido común lingüístico. Todos los hablantes de un idioma nos sentimos con todo derecho dueños de él y por lo tanto que no nos lo toquen, que no nos anden jugando con cosas tan serias como la lengua que mamamos en nuestra familia y es la que nos sirve para constituirnos como personas y como ciudadanos”.

Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires.

Asimismo, remarcó que “la RAE no permite en absoluto” la utilización del lenguaje inclusivo. Sin embargo, aclaró: “También es importante entender la identidad como comunidad y no como diferencia. Hoy parece que el reivindicar mi identidad significa separarme de los demás, pero la palabra identidad viene de idéntico, e idéntico significa ‘lo común y similar’. Y la lengua, en nuestro caso, es una lengua que mantiene una gran unidad, es un ejemplo extraordinario de esto”.

Así las cosas, Villanueva Prieto aseguró que “en absoluto” se le falta el respeto a alguien cuando se utiliza, por ejemplo, la palabra “todos”, ya que “hay muchas lenguas que tienen el masculino como genérico inclusivo”. “La gran mayoría lo hace así. Pero por ejemplo hay algunas pocas que yo conozco en donde el genérico no es el masculino, sino el femenino. Una de ellas es el guajiro que se habla en la costa venezolana. ¿Y qué ocurre en la sociedad que habla guajiro? La condición de la mujer es incomparable con la condición de la mujer en nuestros países, en la Argentina, en España, en los países civilizados y desarrollados. Es decir que pensar que por decir ‘todos’ se está excluyendo, ofendiendo o lanzando a la preterición a la mujer, no se sostiene en modo alguno”.