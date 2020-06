Traba para Portezuelo: debe esperar laudo de Fernández

La esperada reunión de Consejo de Gobierno del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado terminó con un punto a favor para La Pampa y un revés para Mendoza, porque cuatro de las cinco provincias que lo integran votaron para que se realice un nuevo estudio de impacto ambiental, de toda la cuenca del río Colorado, con sus respectivas audiencias públicas, como condición para la aprobación de Portezuelo del Viento.

“Fue una reunión donde las partes manifestaron su intención de llegar a un acuerdo que no fue posible. La Pampa desconoce los estudios ambientales que ya están hechos y a entender de Mendoza no es necesario realizar nuevos estudios. Las cuatro provincias votaron en conjunto en contra de nosotros”, dijo anoche el gobernador, Rodolfo Suárez, antes de subirse al avión para regresar. Ante este escenario adverso, Suárez pidió una nueva intervención del Ejecutivo Nacional. “Solicitamos el mecanismo que establece el estatuto del Coirco de laudo arbitral, que no es solo para este tema sino para otros temas donde también hay disidencia. Vamos a defender Portezuelo en todas las instancias que sea necesario”, explicó el Gobernador.

Más allá de los procesos formales, el mandatario provincial destacó el ánimo conciliador del ministro del Interior, Eduardo de Pedro, y comentó que abrieron un camino paralelo informal para solucionar el conflicto antes de llegar al laudo presidencial. “Tenemos la primera reunión en 15 días”, señaló.

Por su parte, el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, festejó el resultado de la reunión. “El río Colorado es de cinco provincias”, dijo al salir del encuentro. En sus cuentas oficiales el mandatario de la provincia vecina celebró abiertamente: “El Consejo de Gobierno del Coirco aprobó realizar un estudio de impacto ambiental en todo el Colorado. Un enorme paso en la defensa de nuestros ríos, bandera irrenunciable de toda La Pampa. Y un gran reconocimiento a la solitaria lucha de Carlos Verna años atrás. Vamos a defender nuestros ríos, vamos a defender nuestro futuro”.

Qué pasa con la licitación

Julio es un mes clave para la represa Portezuelo del Viento. El 3 se abren los sobres de la licitación y unas semanas más tarde la Nación debería pagar la cuarta cuota del cronograma fijado, que hasta ahora se viene depositando en tiempo y forma.

Al aprobarse un nuevo estudio de impacto ambiental con el voto negativo de Mendoza y pedirse un nuevo laudo presidencial, todo indica que queda en manos de Alberto Fernández el futuro del proceso licitatorio. Será un escenario similar al que se generó con Mauricio Macri en 2018.

Pero desde el Ejecutivo provincial desmintieron esta situación. “El proceso sigue igual, el 3 se presentan las ofertas. Van por caminos distintos: por uno la licitación y por otro el laudo presidencial por el estudio de impacto ambiental”, explicó el ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez

“La Pampa mostró la necesidad de hacer otro estudio y el gobernador Suárez hizo una defensa impecable sobre los que ya están hechos. Al no coincidir con el resto de las provincias pidió que ese punto se laudara. Ahora hay que esperar cómo sigue el proceso y qué resuelve el Presidente”, aclaró.

Además, remarcó la apertura al diálogo de todos los miembros para intentar acordar antes del laudo y volvió a destacar que el pago de la cuarta cuota y el proceso de licitación no corresponden al Coirco.

En tanto, el senador nacional y una de las figuras clave en la historia de Portezuelo, Julio Cobos, se mostró molesto con el resultado de la reunión. “La Pampa no quiere que hagamos la obra. Es una injusticia para nosotros. Es responsabilidad del Presidente haber desarchivado esto cuando estaba todo encaminado”, explicó.

“Hay que seguir con el proceso licitatorio y si la Nación no cumple nosotros tenemos que ejecutar a la Nación por incumplimiento de lo acordado. Tiene que haber continuidad institucional de los actos políticos y más en la relación Nación-provincia”, agregó.

Para Cobos, los sobres se tienen que abrir el 3 de julio porque lo importante para el resto de las provincias es el manejo del agua y no la construcción de la presa.

Por su parte, el diputado nacional Hernán Perez Araujo, del PJ pampeano, dijo a Los Andes: “Mendoza puede activar un procedimiento para diferendos y tiene un mecanismo dentro del Consejo de Gobierno de Coirco, que es primero la traba del pedido de resolución de La Pampa, con las contestaciones que cada provincia realice y que puede terminar en un laudo presidencial; mientras tanto hay una exigencia de cuatro provincias para que se haga este estudio y eso no puede ser soslayado por Mendoza”.

“Debería suspender la licitación y la continuidad de la obra hasta tanto se realice este estudio; y en el caso de abrir la instancia de resolución de diferendo también debería hacer lo hasta que se resuelva. Entendemos que no debería avanzar en la obra”.

La reunión

El 4 de junio, el ministro de Pedro revocó la Resolución 604/2019 por la cual su antecesor Rogelio Frigerio había archivado la solicitud de laudo presidencial elevada por La Pampa contra la construcción de Portezuelo del Viento, sembrando dudas sobre la continuidad de la obra.

Después convocó a la reunión del Consejo de Gobierno de Coirco de ayer a los cinco gobernadores: Suárez (Mendoza), Ziliotto (La Pampa), Arabela Carreras (Río Negro), Omar Gutiérrez (Neuquén) y Axel Kicillof (Buenos Aires). Los dos primeros fueron a la Casa Rosada y los otros tres participaron por videoconferencia.

En la misma semana, el presidente Fernández dijo en una visita a La Pampa que no iba a financiar “una obra cuestiona da por cuatro provincias” y disparó las críticas del oficialismo mendocino.

En la reunión de ayer se esperaba un cruce fuerte entre Mendoza y La Pampa pero De Pedro resaltó la predisposición al diálogo. “El Gobierno nacional tiene la responsabilidad de generar el ámbito necesario para dialogar en lo que tiene que ver con los recursos compartidos de las provincias. El Presidente fue claro en el sentido de que trabajemos para propiciar el acercamiento de las provincias, y hoy (por ayer) empezamos”, dijo al salir de la reunión.

De nada sirvieron los intentos de Suárez para destrabar el conflicto y La Pampa rechazó las dos propuestas que el mendocino le presentó a De Pedro el lunes: que las provincias controlen el desarrollo de la obra y auditen que el manejo del agua estipulado se cumpla; y un fondo de garantía de 5 millones de dólares que servirá para resarcir a las otras provincias si Mendoza no cumple con las condiciones.