Tiene fecha la llegada de SUBE a un departamento de Mendoza que lo esperaba hace tiempo

El Gobierno le puso fecha a la implementación del sistema SUBE en un departamento fuera del Gran Mendoza.

El Gobierno provincial confirmó que el sistema SUBE llegará al departamento de Lavalle, después de varios meses de gestiones. Será el primero del interior de la Provincia, después de San Rafael, que lo implementó en el año 2022, como anticipó Los Andes el mes pasado.

"Desde la próxima semana podés usar el mismo sistema que en el Gran Mendoza", anunció la Subsecretaría de Transporte a través de la cuenta de MendoTran en las redes sociales.

De esta forma, los vecinos de Lavalle podrán contar con los mismos beneficios que ya tienen los usuarios de transporte del Gran Mendoza, como medios de pago abiertos, trasbordo con descuento y abono frecuente.

Con la app Mendotran Cuando Subo seguí recorridos, horarios y paradas en tiempo real. pic.twitter.com/C75GGrYDXl — mendoTRAN (@MendoTran) October 2, 2025 Además los usuarios ya cuentan con la cobertura de la app Mendotran Cuando Subo para seguir los recorridos y las paradas de la línea 300 (Prestaciones S.A) en tiempo real. Esta herramienta va en sintonía con el sistema SUBE.

La intención del Gobierno provincial es que el resto de los departamentos puedan incluirse, a través de negociaciones que llevan adelante con la Secretaría de Transporte de la Nación y Nación Servicios, que es la empresa encargada de la administración de SUBE.