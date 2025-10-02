2 de octubre de 2025 - 11:50

Tiene fecha la llegada de SUBE a un departamento de Mendoza que lo esperaba hace tiempo

El Gobierno le puso fecha a la implementación del sistema SUBE en un departamento fuera del Gran Mendoza.

Tarjeta Sube
Tarjeta Sube

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

"Desde la próxima semana podés usar el mismo sistema que en el Gran Mendoza", anunció la Subsecretaría de Transporte a través de la cuenta de MendoTran en las redes sociales.

De esta forma, los vecinos de Lavalle podrán contar con los mismos beneficios que ya tienen los usuarios de transporte del Gran Mendoza, como medios de pago abiertos, trasbordo con descuento y abono frecuente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MendoTran/status/1973730405623947271?t=tX5UvddHainMR4gtlWKtGA&s=19&partner=&hide_thread=false

Además los usuarios ya cuentan con la cobertura de la app Mendotran Cuando Subo para seguir los recorridos y las paradas de la línea 300 (Prestaciones S.A) en tiempo real. Esta herramienta va en sintonía con el sistema SUBE.

La intención del Gobierno provincial es que el resto de los departamentos puedan incluirse, a través de negociaciones que llevan adelante con la Secretaría de Transporte de la Nación y Nación Servicios, que es la empresa encargada de la administración de SUBE.

Después de Lavalle, en el orden de instalación continuarán: la zona Este, el Valle de Uco y los departamentos de General Alvear y Malargüe, informaron.

