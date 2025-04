Tenso cruce en vivo: Guillermo Moreno se peleó con Romina Manguel y abandonó el programa.

Un fuerte cruce en vivo entre Guillermo Moreno y Romina Manguel marcó un tenso momento televisivo que terminó con el exfuncionario kirchnerista levantándose de su silla, amagando con irse y, finalmente, abandonando el estudio. Todo sucedió durante una entrevista en el programa "Opinión Pública" que conduce Manguel, donde el debate escaló rápidamente de tono.

Todo comenzó con una reacción irónica por parte de Moreno a la primera pregunta de la conductora: “No cambia más esta”, lanzó, anticipando el tono de lo que vendría. A lo largo del encuentro, se sucedieron momentos de alta tensión, en los que Manguel debió, por momentos, contener su enojo detrás de una sonrisa nerviosa, aunque en ciertos pasajes no pudo evitar confrontar abiertamente: “No me subestimes” y “No me trates de boluda”, le espetó.

El eje del debate giró en torno a la economía actual, el reciente levantamiento del cepo cambiario anunciado por el gobierno de Javier Milei, y las fuertes críticas de Moreno hacia la gestión libertaria. El exsecretario de Comercio no escatimó en declaraciones filosas: “Luis Caputo no puede matar ni una cucaracha” y “el Gobierno fracasó después de un año y medio porque salió a pedir plata”, fueron algunas de sus frases.

La pelea entre Guillermo Moreno y Romina Mangel El punto de quiebre llegó cuando Manguel mencionó la condena judicial de Moreno por manipulación del INDEC: “La Justicia te condenó por manipulación al INDEC. Entonces en un gobierno peronista, donde es más fácil dialogar respecto de los precios, tuviste la necesidad, según la Justicia, de manipular los índices de consumo. ¿Qué pasó?”.

“Repetí lo que dijiste, porque después vas a decir que no lo dijiste”, le insistió Moreno, la conductora lo repitió y el negó con insistencia: “Eso lo decís vos. ¿Pueden buscar la condena?”. La discusión subió de tono y derivó en una fuerte exclamación de Mangel: “¿Te parecemos todos pelotudos acá?”, a lo que Moreno respondió con ironía: “No, todos no. La mayoría no. La señorita o señora dice ‘ahora se enoja, porque es ella la que se enoja como hace siempre’... Se enoja ella y dice que me enojo yo”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/porqueTTarg/status/1914152284902375749&partner=&hide_thread=false "Guillermo Moreno"



Porque se paró y se fue enojado del programa de Romina Manguel: "Tomatelás...". pic.twitter.com/jtygduS3oc — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) April 21, 2025 “No quiero que te quedes en un programa donde pensás que la conductora y uno de los columnistas son dos pelotudos. Andá a tu casa, festejá las Pascuas, pasemos las Pascuas en paz", dijo Manguel, visiblemente molesta. Moreno, lejos de calmarse, exigió que se leyera su condena completa para, según él, recibir una disculpa. Andá a algún programa donde no te parezcan pelotudos y donde puedas hacer tu show tranquilo. A mí, de verdad, me aburriste”, insistió Romina Mangel. Sin embargo Moreno no se bajó de la discusión y apuyntando con un dedo a la conductora dijo: “Vos cuando te ofendés, te hacés la aburrida. Ahora vamos a escuchar la condena y después pedís perdón y me voy”. Bajá el dedo y no me amenaces. Andá a programas donde puedas hacer el show”, reiteró ella. : Guillermo Moreno se peleó con Romina Manguel Guillermo Moreno abandonó el programa y se llevó el libro que le había regalado a Mangel. Tras el esclarecimiento del caso judicial, en el que fue condenado por destrucción de instrumentos públicos y abuso de autoridad, pero no por manipulación de datos, la conductora admitió su error parcial: “Entonces (sos) inocente en manipulación de datos y condenado por la destrucción de instrumentos públicos y abuso de autoridad. Pasemos la fiesta en paz y andá a algún lugar donde tengas respeto por los interlocutores”. :“Listo, ahora me voy”, dijo para luego tomar el libro que le había regalado a la conductora y dijo: “No te lo dejo nada, por antipática”. Manguel concluyó el incómodo momento con una frase que resumió el clima del programa: “Esto fue un papelón”.