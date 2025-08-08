Tensiones internas en el peronismo: la pulseada con Grabois tras el cierre de alianzas

El peronismo logró consolidar un frente nacional para las elecciones legislativas de octubre bajo el nombre de Fuerza Patria , cerrando alianzas en catorce provincias. Sin embargo, este paso hacia la unidad no logró aplacar las fuertes tensiones internas, que se hacen evidentes en la pulseada con el Frente Patria Grande, liderado por Juan Grabois . Esta disputa por el equilibrio político expone las dificultades del peronismo para construir un espacio electoral sólido frente a un electorado al que busca "volver a representar".

Interna: la millonaria cifra que destinará el PJ para las elecciones de concejales de este domingo

La pulseada con Grabois, quien aspira a encabezar la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires , no solo simboliza una disputa por espacios de poder sino que también refleja las diferencias de fondo dentro del peronismo en torno a estrategias y liderazgos.

Mientras Fernández de Kirchner; el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el referente del Frente Renovador, Sergio Massa, insisten en la necesidad de ir “todos juntos”, Grabois mantiene una postura intransigente, con gestos públicos que tensan la relación con el núcleo peronista.

El dirigente social no sólo desoye los pedidos de la ex mandataria de alinearse sino que se muestra indiferente en momentos clave como la conformación de la herramienta electoral que tendrá el peronismo para enfrentar al presidente Javier Milei.

Mientras Fuerza Patria intentaba consolidarse como un instrumento nacional para disputarle lugares al mileísmo en el Congreso, Grabois participó de la marcha de San Cayetano, donde mostró más interés en homenajear al papa Francisco y destacar su amor por San Lorenzo que en los movimientos políticos que se desarrollaban en paralelo.

“Un día francisquista: San Cayetano, las 3T y ganó el Ciclón. El pueblo, la fe y la alegría”, expresó ayer el dirigente, al evidenciar una completa desconexión con lo que ocurría en las esferas partidarias.

El escenario bonaerense, epicentro de la disputa

En medio de esta actitud díscola por parte del referente de UTEP, el escenario bonaerense se presenta como el epicentro de la disputa: con un peso electoral clave, la Provincia se vuelve un territorio donde las fracturas internas podrían traducirse en un debilitamiento de la fuerza electoral peronista.

Pero la cúpula de Fuerza Patria advierte que la unidad del peronismo no puede imponerse de manera unilateral, sino que debe ser producto del acuerdo voluntario entre todas las fuerzas, por lo que cualquier fractura dentro del espacio será consecuencia de las decisiones propias de cada sector o dirigente político, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

En caso de que la ruptura se concrete, quedará por verse cuánto poder de fuego real tiene Grabois, quien en las primarias presidenciales de 2023 ni siquiera alcanzó el 6%, en comparación con el 21,39% que obtuvo Massa.

En paralelo, en la ciudad de Buenos Aires y otras provincias como Santa Fe, el peronismo logró recomponer su frente electoral bajo el sello Fuerza Patria e incluso integró múltiples sectores que en comicios anteriores compitieron divididos.

Estos acuerdos demuestran que, pese a las diferencias, hay un reconocimiento extendido sobre la importancia de cerrar filas para enfrentar la campaña.

Aunque a priori la posible pérdida de la figura del dirigente social no parece un problema significativo, el desafío permanece: mantener la cohesión interna en un contexto de apatía electoral, donde las demandas sociales presionan por respuestas concretas y el avance libertario amenaza el bastión histórico del justicialismo.