“Tapados” y desconocidos que se destacaron en las PASO y van por el batacazo en la elección general

Las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) dejaron mucha tela para cortar, más allá de los resultados principales, que demostraron una polarización importante entre los dos frentes políticos más grandes, Cambia Mendoza y el Frente de Todos.

En algunos departamentos y distritos electorales, pudieron colarse en la discusión las terceras fuerzas o partidos más chicos, los cuales han hecho campaña pensando, por un lado, en la construcción a futuro, pero también en dar el batacazo para llegar a obtener representación en la Legislatura y/o concejos deliberantes.

El retorno del ex intendente radical en Rivadavia

Una de las fuertes batallas que se vienen para noviembre en las elecciones generales tendrá sede en el departamento del este, donde Ricardo Mansur, quien fue intendente por 12 años (1999-2007 y 2011-2015) ahora no compite en el radicalismo, sino por el Partido Verde, y pretende lograr al menos una banca como concejal.

Ricardo Mansur, ex intendente de Rivadavia.

Si bien la boleta de Mansur salió tercera, consiguió el 22,9% de los votos. En número de sufragios, el Partido Verde consiguió 6.880 sufragios, y estuvo a unos 2.000 votos del Frente de Todos, que salió segundo, y a 2.700 de Cambia Mendoza, por lo que habrá un final abierto en noviembre.

Hay quienes creen que el ex jefe comunal, quien tuvo internas fuertes con quien hoy conduce Rivadavia, Miguel Ronco, está preparando el terreno para competir en 2023 por la intendencia. Hernán Amat, quien lidera la lista oficialista, sería su principal rival, ya que Ronco no podrá aspirar por otro mandato.

En diálogo con Los Andes, Mansur se mostró contento por la buena elección del Partido Verde en Rivadavia, y marcó que el espacio está conformado por militantes de la UCR, Libres del Sur, Partido Socialista “y también peronistas no kirchneristas”.

El candidato a concejal aprovechó para criticar a la gestión de quien fuera su correligionario, Ronco: “La gestión actual tiene serios inconvenientes en la transparencia de números, con fuertes cuestionamientos en la rendición de cuentas del festival (Rivadavia le canta al País)”.

Finalmente dijo que tienen buenas expectativas de cara a noviembre, aunque marcó que “luchan” contra “dos grandes aparatos, como Cambia Mendoza y el Frente de Todos. Pero tenemos la confianza puesta en el análisis que hacen las familias en las elecciones”.

El sur ilusiona al Partido Federal

El Partido Federal seguirá compitiendo en las elecciones generales, luego de que lo ratificara en una conferencia el candidato a diputado nacional Carlos Iannizzotto. Si bien no le fue bien en segundo y tercer distritos electorales, donde no habrá candidatos provinciales, tuvieron una gran elección en el sur.

Allí la sensación fue el candidato a senador provincial Victor Doroschuk, pastor evangélico de 58 años, fundador de la iglesia Vida y Paz, cuya lista consiguió el 10,3% de los votos en la Cuarta Sección electoral. Si bien necesita recortar una diferencia de por lo menos 6.000 votos contra el Frente de Todos para ingresar a la Legislatura, está convencido de “mejorar considerablemente” la general.

VICTOR DOROSCHUK

“Tuvimos 30 días de campaña nomás, y nos fue muy bien. Pero mucha gente recién el domingo se dio cuenta con las noticias que yo era precandidato, lo que me sorprendió, pero también nos anima para recibir más acompañamiento para el 14 de noviembre”, sostuvo a Los Andes.

Otro caso es el del candidato a concejal de Malargüe Francisco Parada, también de la Lista 8. El profesor de Historia consiguió en conjunto con su lista el 16% de los votos y si los resultados se replican en las generales, ingresará como edil. “Teníamos el objetivo de pasar el filtro del 3% pero nos fue mucho mejor, la gente nos ha acompañado”, reconoció.

Pero Parada redobla la apuesta: “Quisiera que el Partido pueda meter a dos o tres concejales, para que haya una tercera fuerza real en Malargüe. El bipartidismo lo único que hace es alimentar la grieta”, sostuvo.

El malargüino, hijo de puesteros nacido en Bardas Blancas, espera que parte de los 12 puntos que hubo de votos en blanco, se traduzcan en votos a su lista. “Acá somos un pueblo chico y nos conocen todos. Saben cómo trabajamos los que no venimos de la política”, declaró Parada, quien fue coordinador de Patrimonio en la gestión de Juan Manuel Ojeda, pero que renunció para lanzarse en las elecciones.

El batacazo peronista renovador en San Carlos

La pugna electoral de las listas colectoras del Frente de Todos en las PASO del domingo fue intensa en varios departamentos. Pero en uno de ellos se dio un inesperado resultado con varias aristas que llamaron la atención.

En esa comuna del Valle de Uco las cinco listas del Frente de Todos obtuvieron el 44% de los votos para la categoría de concejales y se impusieron con amplia ventaja sobre el 24% alcanzado por las dos de Cambia Mendoza. El arrastre se tradujo también en un triunfo del peronismo en las categorías nacionales donde la diferencia fue de 31% a 25%.

Sin embargo, en la interna del frente opositor se dio la particularidad de que la lista ganadora no fue la oficial, sino una conformada por dirigentes peronistas del Frente Renovador, vinculados a Unión Popular, el partido del diputado provincial Jorge Difonso y del actual intendente sancarlino Rolando Scanio, integrantes de Cambia Mendoza.

De hecho, la grilla estaba encabezada por funcionarios del municipio. El primer lugar lo ocupó Martín Ferreyra, director de Juventud de San Carlos, y segunda iba Noemí Panela, directora de Educación de la comuna. Ahora Ferreyra liderará la lista de concejales de la principal fuerza opositora en las generales del 14 de noviembre.

Consultado por Los Andes, el candidato a concejal expresó que “nos sorprendió la cantidad de votos que sumamos todas las colectoras”. “En esta ocasión, nosotros que somos un espacio identificado con el Frente Renovador de Jorge Difonso jugamos dentro del Frente de Todos y tuvimos la posibilidad de ganar”, explicó.

En tanto, Ferreyra se refirió a singularidad que implica ser actual funcionario y postulante al Concejo Deliberante por un espacio opositor. “Cualquier concejal del municipio tiene que tener su vínculo con el intendente que esté en el momento. Yo ya me senté con Scanio para comentarle cómo veo el departamento y en cuáles cosas hay que trabajar. Eso de ser oposición del no por el no, no lo comparto. En noviembre cada espacio va a tratar de luchar para tratar de meter la mayor cantidad de concejales posibles”, manifestó.

La interna oficialista en Alvear

El frente Cambia Ya perdió las internas contra el oficialismo de Cambia Mendoza, pero aún así uno de sus precandidatos a concejal pudo ingresar en la lista que competirá en noviembre.

Hablamos de Nelson Caltabiano, quien encabezó la lista en General Alvear, que tuvo 4.638 votos, lo que significaron el 42% dentro de la interna. De esta manera, estará en el tercer lugar de la boleta de noviembre.

Adrián Caltabiano, el hombre "del chaleco", como le dicen.

“El objetivo es sembrar una idea nueva en la política, primero está la camiseta de Alvear y vamos a apoyar a quien sea que quiera aportar en el crecimiento del departamento. Si hay algo que no nos gusta, lo vamos a marcar y decir”, dijo Caltabiano, quien es contador de profesión. Si se repitieran estos resultados de las PASO, el candidato de Cambia Ya obtendría una banca en el Concejo Deliberante.

La sorpresa de los jubilados

Uno de los imprevistos resultados que dejaron las primarias del último domingo fue el desempeño del Partido de los Jubilados, que presentó listas cortas con postulantes a legisladores provinciales y concejales. Esto no impidió que en esas categorías superaran incluso a fuerzas que llevaban precandidatos a cargos nacionales.

La mejor performance fue en el sur provincial, obteniendo el 4,8% de los votos del Cuarto Distrito, mientras que en el Primero también superó el 4% y en el Segundo y Tercero estuvo a escasos votos de alcanzarlo. Esto implica que para las generales competirá con candidatos a senadores y diputados provinciales en todas las secciones y también llevará aspirantes a concejales en 14 departamentos. De hecho, en Tunuyán fue la tercera fuerza en cantidad de votos para las categoría provinciales y la de ediles.

El partido ya había competido en las elecciones PASO provinciales del 2019 pero no había logrado superar el umbral del 3% para participar de las generales.

En diálogo con Los Andes, el presidente del Partido de los Jubilados y candidato a diputado provincial, Edgardo Civit Evans, destacó que “cerca de 40.000 mendocinos nos han votado y sin dudas que en noviembre serán muchos más que han votado en blanco o están indecisos y se van a volcar por un partido que les ofrece no prontuarios sino currículums”.

El Partido de los Jubilados dio la sorpresa y presentará candidatos en Mendoza en noviembre.

“Nosotros somos una alternativa diferente a pesar de que tenemos nuestros años, pero también tenemos algo muy valioso que es experiencia y conocimiento”, señaló el ex afiliado justicialista quien fuera designado como interventor del Banco Hipotecario a comienzos de la Presidencia de Carlos Menem, cargo al que estuvo menos de un año ya que renunció cuando se buscó privatizar la entidad.