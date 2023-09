Desayuno de gobernadores: Cornejo adelantó más austeridad y un recambio del gabinete

El gobernador Rodolfo Suárez; y el mandatario electo Alfredo Cornejo, se reunieron este lunes por la mañana en la residencia oficial de La Puntilla (Luján de Cuyo) para compartir el tradicional desayuno de gobernadores, que se suele dar el día después de los comicios generales provinciales.

En este caso, naturalmente no hubo tensión política, debido a que ambos pertenecen al mismo signo político. Tanto Cornejo como Suárez, más la participación de la vicegobernadora electa, Hebe Casado; y el actual, Mario Abed; tuvieron un acto institucional con el cual reafirmaron la idea de continuidad, pero con algunas reformas que planteará el hoy senador nacional apenas asuma su gestión, como un nuevo achicamiento de la planta política en el Poder Ejecutivo.

Hebe Casado y Alfredo Cornejo. Ignacio Blanco / Los Andes

Austeridad y renovación de gabinete

“De aquí al 9 de diciembre cuando se haga el traspaso de mando, vamos a estar atentos de preparar equipos, de renovar el equipo que ya tenemos, de proyectar un programa adecuado a las dificultades pero habituados a las posibilidades que tiene Mendoza”, mencionó Cornejo esta mañana.

De acuerdo al cambio en el gabinete, amplió: “Sí, vamos a renovar, vamos a renovar bastante pero tampoco vamos a perder la experiencia de servicios que son muy importantes, servicios públicos que son importantes, gente que tiene su expertise, ya conoce los problemas y las soluciones”.

En este sentido, recordó que cuando él le entregó el mandato a Suárez, no pidió “por nadie”, en referencia a sus funcionarios; y agregó que está “seguro” que él “hará lo mismo”. “Hay nuevos dirigentes que se han sumado, gente más joven, gente de mi generación es que es muy útil. Vamos a hacer un mix pero no lo vamos a anunciar hasta el final así que no pierdan el tiempo”.

Por otro lado, también consideró que Mendoza “tiene muchas posibilidades, es productor de alimentos, de bebidas, de energía, un gran atractivo turístico. Hoy es productor de las industrias del conocimiento, hoy tiene una potencialidad enorme, está reactivando proyectos mineros como de hierro, cobre y potasio. Vamos a concentrarnos mucho en esa agenda y vemos una tendencia importante de la macro nacional pero no vamos a poner excusas, vamos a poner todo desde nuestra parte para hacer lo mejor de Mendoza”.

En tanto, Suárez detalló que estuvieron “hablando del futuro y de cómo vamos a trabajar, más allá del diálogo permanente y constante que tenemos entre todos”. Agregó que también realizaron “un análisis de las elecciones de cada uno de los departamentos” y aclaró que “estamos en contacto permanentemente con todos. Mantendremos reuniones en los próximos días”.

El mandatario aseguró que “Alfredo está al tanto de toda la información del gobierno, de los datos, de lo que ocurre en cada área. Así que seguiremos como venimos, trabajando en conjunto porque somos un equipo”.

Cornejo también se comprometió a trabajar con los intendentes elegidos este domingo y a escuchar las necesidades de sus municipios. “Ellos tienen una competencia muy acotada en materia económica, pero tienen muchos temas concurrentes en materia de seguridad, de educación y de salud. Vamos a comprometerlos en esa tarea, pero también los vamos a escuchar”, detalló al recordar que tiene una “predisposición especial” con Omar Félix y con Celso Jaque con quién “trabajamos muy bien cuando él era gobernador y yo intendente de Godoy Cruz”.