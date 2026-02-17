Sturzenegger firmó un contrato de $60 millones mensuales por 4 pisos y 24 cocheras en el microcentro porteño

El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado avanzó con la contratación del alquiler de oficinas en la Avenida Presidente Roque Sáenz Peña 788, en pleno microcentro porteño. Se trata de un total de $720 millones por 12 meses , lo que equivale a $60 millones mensuales .

La operación se tramitó como contratación directa por adjudicación simple y contó con una sola oferta, presentada por la firma OTOBA S.A., que fue considerada “admisible y económicamente conveniente”. Así lo informó la Agencia Noticias Argentinas.

La orden de compra fue firmada por el ministro Federico Sturzenegger el 30 de noviembre de 2025. El contrato contempla el alquiler de los pisos 3°, 4°, 5° y 6°, junto con 24 cocheras , a razón de $15 millones por piso por mes .

De acuerdo con los valores de referencia del expediente, el monto anual de $720 millones equivale a unos USD 480.000 , mientras que el canon mensual ronda los USD 40.000 . Por cada piso, el valor estimado es cercano a USD 10.000 mensuales .

El Tribunal de Tasación de la Nación determinó el canon locativo total para los cuatro pisos, que suman aproximadamente 1.000 m² por planta , es decir, unos 4.000 m² en total.

Expensas y servicios, por fuera del canon

El pliego establece que el precio ofertado no incluye expensas ordinarias. Además, el contrato fija que expensas comunes, electricidad, gas y otros servicios estarán a cargo del Estado, mientras que las extraordinarias corresponderán al propietario.

Esto implica que el costo final podría superar el valor publicado del alquiler, dado que esos gastos se abonan por separado.

Federico Sturzenegger junto a su esposa María Josefina Rouillet Federico Sturzenegger junto a su esposa María Josefina Rouillet.

El contraste con “Alquiler Cero”

La decisión se da en un contexto en el que el Gobierno promueve el programa “Alquiler Cero”, impulsado por la Agencia de Administración de Bienes del Estado, que busca reducir erogaciones locativas y priorizar el uso de inmuebles estatales.

Incluso, la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, difundió recortes en alquileres y cocheras bajo ese esquema. En ese marco, el nuevo contrato en Diagonal Norte aparece como un fuerte contraste dentro del propio oficialismo.

El episodio se suma además a recientes controversias vinculadas a Sturzenegger, entre ellas la investigación periodística sobre una adjudicación en Cancillería a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa, entidad conducida por su esposa María Josefina Rouillet.