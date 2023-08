Stevanato logró el apoyo de un precandidato de Cambia Mendoza antes de las elecciones de Maipú

A menos de dos semanas de las elecciones generales municipales, el intendente de Maipú, Matías Stevanato, logró cerrar un interesante acuerdo con un exprecandidato a intendente por el frente Cambia Mendoza.

Se trata de Gabriel Careddu, del espacio de los empresarios Activá Mendoza, que participó en los comicios dentro de Cambia Mendoza y que perdió la interna, cuyo ganador fue el actual concejal radical, Mauricio Pinti Clop.

El intendente maipucino Matías Stevanato y Gabriel Careddu.

La noticia la dio el propio Stevanato, quien va por la reelección como jefe comunal, en redes sociales: “Agradezco a Gabriel Careddu y a su equipo de trabajo por sumar el enfoque empresarial que potenciará al Maipú del futuro. Es fundamental trabajar en equipo junto a todos los maipucinos interesados por el crecimiento del departamento”.

Recordemos que Careddu tuvo 2.068 votos en los comicios del 30 de abril, lo que representó a un 2,4% de los votos positivos, muy por detrás de Pinti Clop y Néstor Majul, sus competidores del espacio.

Por otro lado, las repercusiones no tardaron en llegar. Uno de ellos fue Rodolfo Vargas Arizu, referente de Activá Mendoza, quien señaló: “El kirchnerismo de Maipú hace también ‘pases salvadores’. Cambios de figuritas que prometen hacer lo que no hicieron. Un equipo de trabajo se hace honrando la palabra. Es con trabajo, NO por el atajo de cargos que pagan vecinos”, mencionó.