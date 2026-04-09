Sorpresa: la escribana de Adorni volvió a Comodoro Py para ampliar su declaración

Sin ser citada, la escribana Adriana Nechevenko volvió este jueves por la mañana a los tribunales federales de Comodoro Py para reunirse con el fiscal Gerardo Pollicita , quien lidera la investigación por la causa de presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, destapada por sus dudosas operaciones inmobiliarias.

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Aunque públicamente evitó dar detalles, el objetivo de Nechevenko fue ampliar su declaración , 24 horas después de haber dicho ante la Justicia que Adorni compró su departamento del barrio porteño de Caballito con un adelanto de 30.000 dólares y otros USD 200.000 que “debe” y deberá pagar sin interés en noviembre próximo.

La operación se hizo con una hipoteca entre privados firmada con las dos vendedoras , las jubiladas Claudia Sbabo y Beatriz Viegas. Ambas declararán el próximo miércoles. La escribana afirmó que "no hubo un préstamo, nadie prestó dinero en efectivo" y sostuvo que este tipo de operaciones es "habitual" y "no reviste ninguna irregularidad"”.

La escribana de Adorni, Adriana Nechevenko, volvió a Comodoro Py para ampliar su declaración ante el fiscal: "Estoy tranquila con mi trabajo". https://t.co/PVfzULDezF pic.twitter.com/wCqzLFgC5I

Tras esas declaraciones, Nechevenko apareció en Comodoro Py en soledad después de las 8 del jueves para ampliar su declaración como testigo y entregar documentación que se le había requerido durante la audiencia del miércoles.

" No quiero hacer declaraciones. Si tengo que volver, volveré. Vine porque tenía que venir ", expresó la escribana al hablar con TN, en la puerta de los tribunales.

El edificio donde vive Manuel Adorni, en Miró al 500, en el barrio de Caballito El edificio donde vive Manuel Adorni, en Miró al 500, en el barrio de Caballito.

La Justicia avanza en la investigación sobre el patrimonio del exvocero presidencial tras detectar irregularidades en diversas operaciones inmobiliarias.

Según el expediente, el departamento de Caballito fue adquirido en noviembre de 2025 por 230.000 dólares, de los cuales el funcionario sólo abonó un adelanto, financiando el resto mediante un crédito hipotecario de 200.000 dólares otorgado por las vendedoras, Beatriz Viegas y Claudia Sbabo.

En paralelo, la fiscalía puso la lupa sobre la escritura de una propiedad en un country de Exaltación de la Cruz, registrada a nombre de su esposa, la coach ontológica Julieta Bettina Angeletti.

Casa de Adorni La mansión del country en Exaltación de la Cruz

Un dato clave para los investigadores son las siete visitas que la escribana Nechevenko realizó a Adorni en la Casa Rosada entre 2024 y 2025, fechas que coinciden con las rúbricas de los contratos.

Finalmente, surgió una nueva hipoteca de 100.000 dólares vinculada a la antigua vivienda de Adorni en Parque Chacabuco. En este caso, las prestamistas identificadas son la exefectivo de la PFA, Graciela Molina de Cancio, y su hija Victoria, también miembro de la fuerza.

En cuanto a sus ahorros, Adorni informó tener en el país $2,4 millones y USD 42.500, en ambos casos, en efectivo, según datos de la última declaración jurada en 2024. En cuanto a su sueldo, unos $7 millones en bruto desde marzo de 2026, según indicaron fuentes de la Casa Rosada a ElDiarioAr. Antes era de $3,5 millones.