El oficialismo tiene los votos para aprobar hoy cambios en la Ley de Glaciares: quiénes respaldan a LLA

En un clima político atravesado por el escándalo patrimonial que salpica al vocero presidencial Manuel Adorni , el oficialismo intentará este miércoles avanzar con la sanción definitiva de la reforma a la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados .

Con apoyo aliado, el oficialismo obtuvo dictamen y quedó a un paso de reformar la Ley de Glaciares

"A deslomarse": la frase en una remera que apuntó contra Manuel Adorni en Diputados

La sesión, convocada para las 15, aparece como una oportunidad para que el Gobierno recupere la iniciativa política y desplace del centro de la escena el impacto negativo del caso que involucra al funcionario.

Según estimaciones parlamentarias, el oficialismo, liderado por La Libertad Avanza , contaría con los votos necesarios para aprobar el proyecto, con el respaldo del P RO, la UCR, Innovación Federal y bloques provinciales , además de apoyos parciales de sectores opositores. Desde la oposición incluso reconocen que el número podría rondar los 140 votos.

El dictamen de mayoría fue firmado tras un plenario de comisiones, mientras que distintos bloques opositores presentaron despachos de rechazo.

Más allá del debate ambiental, la primera parte de la sesión estará marcada por fuertes cuestionamientos al jefe de Gabinete. Desde la oposición anticipan una batería de cuestiones de privilegio para exigir explicaciones por su situación patrimonial.

Referentes de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica y otros bloques buscarán avanzar con pedidos de interpelación, además de forzar el tratamiento en comisión.

También se sumarán críticas por créditos otorgados por el Banco de la Nación Argentina a funcionarios oficialistas, y proyectos vinculados a la política exterior, como la postura argentina frente al conflicto internacional con Irán.

Qué cambia en la Ley de Glaciares

La iniciativa propone modificar la Ley 26.639 de protección de glaciares para habilitar actividades económicas en determinadas zonas periglaciares.

Actualmente, la normativa vigente desde 2010 protege tanto glaciares como áreas periglaciares, consideradas reservas estratégicas de agua. El nuevo proyecto introduce una diferenciación: solo quedarían bajo protección estricta aquellas zonas que cumplan una función hídrica comprobable.

De esta manera, se abriría la puerta a la exploración y explotación en sectores que no sean considerados esenciales para la provisión de recursos hídricos.

Además, la reforma otorga mayor poder a las provincias para definir qué áreas deben protegerse, reduciendo la intervención del Estado nacional.

Rechazo ambiental y debate abierto

Organizaciones ambientalistas y sectores de la oposición advierten que los cambios podrían debilitar la protección de reservas clave de agua dulce, fundamentales para el consumo humano, la biodiversidad y el equilibrio climático.

Pese a las críticas, el oficialismo apuesta a convertir la reforma en ley y mostrar un triunfo legislativo que le permita cambiar el eje de la agenda política.