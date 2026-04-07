Con apoyo aliado, el oficialismo obtuvo dictamen y quedó a un paso de reformar la Ley de Glaciares

El bloque oficialista La Libertad Avanza (LLA), junto a espacios aliados, consiguió dictamen de mayoría en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados para avanzar con la reforma de la Ley de Glaciares . De esta manera se habilita su tratamiento en el recinto en una sesión especial impulsada por el Gobierno.

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Con este respaldo, el oficialismo busca convertir en ley las modificaciones en el corto plazo, en línea con compromisos asumidos ante gobernadores vinculados al desarrollo minero.

El proyecto apunta a redefinir las zonas protegidas por la normativa vigente y establecer criterios sobre las áreas periglaciares, habilitando en determinados casos actividades de exploración y explotación minera con el objetivo de atraer inversiones.

El dictamen de mayoría reunió 37 firmas sobre un total de 66 , con apoyo de legisladores de LLA, PRO, Unión Cívica Radical (UCR), Innovación Federal y bloques provinciales.

En paralelo, sectores opositores anticiparon despachos alternativos. Unión por la Patria (UxP) presentará un dictamen de minoría, mientras que Provincias Unidas y la Coalición Cívica , a través del diputado Maximiliano Ferraro , impulsan propuestas propias. Dentro de Provincias Unidas, además, se evidenciaron divisiones respecto a la votación en el recinto.

Plenario en Diputados Plenario en Diputados. Diputados

Un debate marcado por la polémica

La discusión en comisiones comenzó con cuestionamientos de la oposición a la participación del secretario de Minería, Luis Lucero, debido a su trayectoria previa como abogado de empresas del sector. El oficialismo rechazó el planteo y el funcionario expuso igualmente.

Durante el plenario también participaron funcionarios nacionales y provinciales, entre ellos el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, quienes defendieron la iniciativa y sostuvieron que la minería puede desarrollarse sin comprometer los recursos hídricos.

Orrego afirmó: “un compromiso con la ley de glaciares y la protección del agua, un recurso vital en mi provincia montañosa”, y agregó que “la minería no es contraria al cuidado ambiental; es esencial para la transición energética y genera empleo y tributos”.

Por su parte, Lucero sostuvo que “el miedo se utiliza como herramienta para generar percepciones negativas sobre la minería y el uso del agua”, y aseguró que la reforma busca mejorar la interpretación de la ley vigente y permitir un desarrollo más eficiente del sector.

El funcionario también remarcó que “la ley actual ya protege los glaciares y la reforma busca mejorar su interpretación y gestión”, al tiempo que cuestionó las críticas al proyecto.

Críticas y cuestionamientos opositores

Desde la oposición, Ferraro insistió en que el secretario de Minería debía excusarse por su pasado profesional y advirtió sobre un posible conflicto de intereses. Además, cuestionó la composición del plenario al considerar que predominaron voces vinculadas al sector minero.

A estos planteos se sumaron legisladores de distintos bloques, en un debate que expuso fuertes diferencias políticas y ambientales en torno a una reforma que continuará generando controversia en el Congreso.