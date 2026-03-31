El oficialismo se consolida en Diputados: preside las comisiones clave y reduce la influencia del peronismo

El oficialismo afianza su poder en la Cámara de Diputados con la presidencia de las principales comisiones y cedió pocos espacios a Unión por la Patria , aunque tendrá una comisión de fuerte impacto como es la comisión de Defensa del Consumidor .

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El oficialismo ya tiene 15 comisiones y hoy sumó otras cuatro más ya que fueron designados como presidentes Damian Arabia, en Comunicaciones e Informática, Giselle Castelnuovo , en Peticiones, Poderes y Reglamento, Guillermo Montenegro, en Libertad de Expresión, y Lilia Lemoine , en Juicio Político.

Además le cedió la presidencia de Minería a una diputada catamarqueña Fernanda Avila , que responde un gobernador de esa provincia Raúl Jalil, un aliado del Gobierno Nacional.

La Libertad Avanza retomó el control de la agenda parlamentaria en diciembre tras ganar en las elecciones de octubre, pero ahora ese poder se consolida con el manejo de las principales comisiones de gestión de la Cámara de Diputados y otras consideradas “esenciales” que quedaron en manos de los aliados de bloques provinciales, y del PRO.

Las comisiones son claves para la sanción de leyes y tener la presidencia y la mayoría de sus miembros junto a sus aliados le garantiza a la LLA poder manejar la agenda parlamentaria.

La Libertad Avanza ya tiene la presidencia de las estratégicas comisiones de Presupuesto y Hacienda, Legislación General, Finanzas, Legislación Penal, Asuntos Constitucionales, y Relaciones Exteriores, entre otras y tendrá la titularidad de la Comisión Bicameral de Inteligencia, que será presidida por Sebastián Pareja.

El peronismo tiene 11 comisiones y hoy sumó las de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, de Prevención de Adicciones y control del Narcotráfico, y de Economías y Desarrollo Regional, que serán presididas por Hugo Yasky, Victoria Tolosa Paz, y Luis Basterra.

Además tendrá la presidencia de la comisión de Mercosur, ya que renunciará a la presidencia el libertario Damian Arabia, y la cederá a Unión por la Patria.

Comunicaciones e informática

La Comisión de Comunicaciones e Informática designó al legislador libertario Damian Arabia a propuesta de la secretaria parlamentaria del bloque de la LLA, Silvana Giudici.

Mientras que el vicepresidente 1 será el diputado y referente de Patria Grande, Juan Grabois, y la vicepresidencia segunda para la libertaria Sabrina Ajmechet, lo que promete que será una comisión donde habrá fuertes polémicas teniendo en cuenta el perfil de los tres miembros que conducirán este organismo parlamentario.

Damian Arabia y Juan Grabois serán autoridades de Comunicaciones e Informática Damian Arabia y Juan Grabois serán autoridades de Comunicaciones e Informática. Prensa Diputados

Arabia señaló que hay "enormes desafíos, no solamente en materia de tecnologías que efectivamente ya conocemos, sino precisamente de todas aquellas que aún están desarrollándose o cada vez más cerca de ser aplicadas”.

Minería

La diputada catamarqueña Fernanda Ávila fue elegida este martes como presidenta de la comisión de Minería a propuesta de la Libertad Avanza, con lo cual se consolida el acuerdo que tiene el Gobierno nacional con el mandatario Raúl Jalil y representa un guiño a las provincias mineras, como había anticipado ayer la Agencia Noticias Argentinas.

Ávila, una dirigente muy cercana a Jalil, presidirá la comisión de Minería, que es un organismo que siempre aspira a conducir un legislador de esa provincia o San Juan, ya que son los distritos que más inversiones tiene en la materia y por eso impulsan la reforma de la ley de Glaciares.

La catamarqueña Fernanda Avila asume como presidenta de la comisión de Mineria La catamarqueña Fernanda Avila asume como presidenta de la comisión de Mineria.

La legisladora fue propuesta como presidenta por el diputado de Innnovación Federal, Pablo Outes y destacó que la diputada catamarqueña que fue secretaria de Minería en el Gobierno de Alberto Fernández, y es secretaria ejecutiva de la mesa del litio.

En tanto la vicepresidencia primera correspondió al sanjuanino José Peluc y la vicepresidencia segunda a la santacruceña de Unión por la Patria, Ana María Ianni.

Defensa del consumidor

El sindicalista y referente de la CTA, Hugo Yasky, será el nuevo presidente de la comisión de Defensa del Consumidor, mientras que la vicepresidencia primera será la radical de Provincias Unidas, Mariela Coletta.

El gremialista señaló que buscara desde esta comisión tener “una articulación con la sociedad civil” ya que se debe hacer "un trabajo que esté estrechamente vinculado con las problemáticas que viven hoy los sectores populares”.

Hugo Yasky presidente de la comisión de Defensa del Consumidor Hugo Yasky presidente de la comisión de Defensa del Consumidor.

Dijo que los trabajadores “no llegan a fin de mes” y criticó los aumentos en “las de los servicios públicos y el aumento del combustible en un contexto de guerra”. que afectan a las familiares argentinas.

Por otra parte, el oficialismo retuvo la comisión de Libertad de Expresión, ya que estará conducida por el legislador bonaerense, Guillermo Montenegro, mientras que la vicepresidencia la ejercerá el diputado y ex ministro de Educación, Nicolas Trotta.