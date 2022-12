Sigue la interna oficialista: para la UCR, la unidad de Cambia Mendoza “está garantizada” y tildaron de “especulador” a De Marchi

Los partidos integrantes del frente Cambia Mendoza vienen marcando desde hace semanas diferencias entre ellos, a días de entrar en el 2023, un año que estará signado por las elecciones ejecutivas tanto a nivel nacional, como así también provincial y municipal. El Pro y la Coalición Cívica pegaron un faltazo a la primera reunión que organizó la Unión Cívica Radical (UCR) este lunes y dejaron al menos condicionada la posibilidad de integrar el espacio. No obstante, desde el radicalismo manifestaron que se trata de una acción puramente “especulativa” y marcaron que la unidad en el frente “está garantizada”.

El presidente de la UCR, Tadeo García Zalazar, consideró que si bien hubo faltazos, como fue el caso de su par del Pro, Álvaro Martínez; o el diputado nacional Omar De Marchi, indicó que “una parte del Pro no participó. Tuvimos la presencia de todos los partidos, incluido algunos nuevos espacios que quieren sumarse”. De hecho, hizo referencia a Enrique Thomas, legislador del partido amarillo que tiene el cargo de vicepresidente y que recientemente criticó a la conducción de su espacio.

.

En este sentido, el godoycruceño sostuvo que “si hay diferencias entre los partidos del frente, hay que resolverlas para que la información a la gente le llegue de manera clara, inequívoca y precisa, y de la misma forma decirle que el radicalismo está dispuesto a seguir fortaleciendo el CM y donde haya disidencias o programas de gobierno alternativo, están las PASO”.

“Fuera de Cambia Mendoza nada, dentro de Cambia Mendoza todas las reglas de competitividad y bienvenidos todos los partidos que quieran sumarse dentro del reglamento que venimos aplicando desde 2015″, especificó.

En tanto, particularmente sobre los últimos movimientos que ha hecho De Marchi, apuntó contra una posición “especulativa” en torno a sus diferencias que ha estado marcando últimamente, y las críticas que ha establecido tanto contra el partido gobernante, como también una falta de comunicación y acciones en conjunto dentro del frente. Además, marcó que la unidad está garantizada de cara a las elecciones del 2023.

“Categóricamente no está en riesgo el frente, categóricamente es una especulación”, indicó a radio Mitre Mendoza. Además dijo que De Marchi “tiene una visión excluyente. Ayer hubo una coincidencia con los partidos del frente. Si hay disidencias internas, se podrán plantear en una primaria y se resolverán como otras veces”.

Suárez postuló a Cornejo y criticó a De Marchi

Mientras tanto, el gobernador Rodolfo Suárez marcó a radio Nihuil que le gustaría que el senador Alfredo Cornejo sea el precandidato a sucederlo en 2023. “Lo he dicho en varias oportunidades, creo que es el mejor candidato”.

“Cornejo es una persona muy sensata, tenemos una visión clara de lo que tiene que ocurrir en Mendoza”, indicó, y marcó que “tenemos que plantear un esquema de poder para poder hacer las reformas necesarias donde haya continuidad”. También agregó al listado a los intendentes García Zalazar y Ulpiano Suárez (Capital).

Además criticó a De Marchi: “Omar ha sido candidato siempre, ¿cuántas candidaturas ya tiene Omar? Es insistidor. Lo que quiero decir es que tampoco es alguien nuevo ni disruptivo en la política de Mendoza. Ya ha tenido varias candidaturas, a diputado nacional, a gobernador. Pero tiene todo el derecho de serlo, como también lo tiene Luis Petri, que jha dicho que va a ser candidato aunque no lo dejen. ¿Quién no lo va a dejar? Para eso están las PASO. No sé por qué inventan esas cosas”