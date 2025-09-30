Senadores dieron luz verde a las postulaciones de los fiscales Quiroga Nanclares y Soneira

Martín Quiroga Nanclares y Sebastián Soneira asumirán en la primera y tercera circunscripción judicial, tras recibir el aval de la Cámara Alta.

La Cámara de Senadores aprobó este martes las postulaciones de los fiscales Martín Quiroga Nanclares y Sebastián Soneira, quienes desempeñarán sus funciones en la primera y tercera circunscripción, respectivamente. La votación de los pliegos se llevó a cabo durante la sesión de acuerdo mediante voto secreto.

Quiroga Nanclares fue propuesto como Fiscal Civil, Comercial y de Minas de la Tercera Circunscripción Judicial y recibió 178 avales, sin ninguna impugnación durante su audiencia pública.

Por su parte, Soneira fue postulado como Fiscal de Cámara en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz, Tributario, Laboral y de Familia de la Primera Circunscripción Judicial, y obtuvo 388 adhesiones y tres impugnaciones.

Al inicio de la sesión, el secretario Legislativo del Senado, Lucas Faure, leyó la resolución del despacho de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales e informó a los senadores que los postulantes no presentaban impedimento alguno para asumir los cargos.

A continuación, el senador Walther Marcolini, presidente de la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, detalló el proceso que condujo a que los postulantes recibieran el aval de la Cámara.