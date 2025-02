Seguridad ya ejecutó el 76% de los fondos para equipamiento

“Es el presupuesto más alto de bienes de capital de los últimos 10 años, con doble valoración. A diferencia de años atrás, este presupuesto en bienes de capital no contempla lo que respecta a cámaras de seguridad porque se licita el servicio y la cámara. Es más ágil el cambio, reemplazo y todo eso está en la partida de servicios”, dijo Rus a Los Andes.

Cada móvil demanda tres de estos dispositivos: uno en la parte delantera, otro en la trasera además del que se instala en el interior. La compra equipará a casi 70 vehículos con ciertas características y en el ministerio apuntan a estos insumos para poder registrar completamente los operativos.

Uno de los anuncios más importantes hechos durante el primer mes del año es el de los patrulleros policiales. Seguridad incorporará 100 vehículos nuevos: 93 autos tipo sedán de cuatro puertas para la función policial. Además, se incluirán otros 7 rodados del mismo modelo, sin equipamiento policial, que podrán ser utilizados en diferentes tareas dentro de la fuerza, principalmente de investigación.

Mercedes Rus, Ministra de Seguridad y Justicia de la provincia de Mendoza Foto: José Gutierrez / Los Andes Mercedes Rus, Ministra de Seguridad y Justicia de la provincia de Mendoza Foto: José Gutierrez / Los Andes

“Hay un 20% de la flota que se da de baja. Se suman vehículos policiales y otros se renuevan. Vamos a ir sumando estratégicamente, las motos vienen bien para las distritales, las camionetas para las zonas rurales, forman parte de la estrategia”, explicó la ministra.

El detalle de las adquisiciones, además de los 100 vehículos mencionados, incluyen 35 camionetas 4x2 y 15 camionetas 4x4. En lo que respecta a movilidades de dos ruedas, serán 10 motocicletas de alta cilindrada equipadas para la Unidad Motorizada de Acción Rápida (UMAR), otras 10 unidades para la Policía Vial y 2 cuatriciclos totalmente equipados para la UMAR, dependiente de la Dirección General de Policías.

También se han licitado 15 furgones para el traslado de detenidos y tropa: 10 serán utilizados por la Policía de Mendoza y 5 por el Servicio Penitenciario. La flota vehicular, hasta el momento, demanda una inversión de $8.660 millones.

En la partida que corresponde a Bomberos, se contemplan 3 autobombas y 6 equipamientos para primera intervención de las mismas por un total de $1.228 millones.

La subsecretaría de Tecnología ya tiene asegurados, además de las 200 soluciones de vigilancia móvil que se mencionó, 640 equipos de comunicaciones TETRA y otros, una herramienta forense y 100 dispositivos biométricos dactilares móviles. La inversión al momento es de casi $8.814 millones.

Llegan las Taser

La licitación de las pistolas Taser fue uno de los anuncios que hizo Mercedes Rus durante la presentación del presupuesto para este año. Si bien se mencionó que serán 100 además de 300 cartuchos para capacitación, se puede solicitar hasta un 30% más, y eso es lo que se destinará a la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza. El intendente Ulpiano Suárez indicó que la comuna tendrá entre 25 y 30 de estos dispositivos no letales.

Para que puedan utilizarla los preventores y otros agentes por fuera de grupos especiales como son el Grupo Especial de Seguridad (GES) y el Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS), habrá que modificar el protocolo. La ministra Rus ya confirmó que trabajará en el tema.

Taser. Foto: web. Taser. Foto: web.

Dentro de lo destinado a “Arsenales”, se encuentra la compra de 3.000 chalecos RB3, 50 escopetas y 500 pistolas 9 mm. Estas últimas están destinadas a nuevos policías. La funcionaria provincial explicó que es muy poco el porcentaje de pistolas que deben renovarse.

“Están en buenas condiciones, no hay mucho disparo con pistola, no hay grandes enfrentamientos. Las pistolas están en buen estado. No hay robo de armas casi, ni tampoco armas que se rompan”, aclaró Rus. El número es muy pequeño para un universo de casi 9.600 efectivos.

Sin remanente

Para Mercedes Rus, es importante ejecutar el presupuesto en compras de bienes de capital, como es el equipamiento en el caso de Seguridad, durante los primeros meses del año y aseguró que no es de su preferencia contar con remanentes.

“Es de mala gestión que quede remanente. El gran desafío este año, es poder ser eficientes para rápidamente y ejecutar el presupuesto ambicioso porque es mucho trabajo. Estamos armando licitaciones más modernas para contar con esas compras”, explicó.

La funcionaria remarcó que que las compras fueron pensadas en función la estrategia que ejecuta en la cartera. “Hay nuevas necesidades, todo lleva un trabajo y si no sos eficiente ahí, a mitad de año tenes abierta la licitación. No tiene sentido. Si te sobra presupuesto en bienes de capital, es que no fuiste eficiente”, cerró.

Cuestionamientos

El diputado Germán Gómez (PJ), presidente de la Comisión Bicameral de Seguridad que se constituye en la Legislatura provincial, indicó a Los Andes que “el problema es que no tienen una planificación estratégica. No es lo que se gasta, sino con qué finalidad. Y faltan más cosas, por ejemplo hay problemas estructurales en las comisarías. Es insuficiente”.

“Le hemos dado el apoyo con los recursos. Lo económico no debe ser problemático y falta visión estratégica y coordinación con el Gobierno Nacional por el tema del narcotráfico y en los ingresos de frontera. No logran coordinar, eso es clave”, cuestionó el diputado sanrafaelino.

Diputado Germán Gómez PJ Diputado Germán Gómez PJ

Gómez también apuntó a la política salarial de los agentes: “En lo que respecta a recursos humanos no se resuelve, como es el mejoramiento de los sueldos de los agentes. Podés hacer inversiones, pero si el RRHH no lo mejorás, no vas a avanzar en una política de seguridad que de los resultados esperados”.

“Se hacen inversiones pero el delito no baja y la violencia vinculada al narcotráfico crece de manera alarmante, sobre todo en el oeste de Godoy Cruz, Las Heras, Guaymallén. Les hemos aprobado todas las leyes que mandaron y que a nuestro modo de ver, son insuficientes para darle resolución a la problemática que tiene la seguridad en Mendoza”, expresó.