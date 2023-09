Seguridad: camino allanado en Almafuerte II para instalar cuatro inhibidores de telefonía celular

Los inhibidores de señal en las cárceles están cerca de instalarse en el sistema penitenciario mendocino. Ingenieros de INVAP (Investigación Aplicada), empresa rionegrina provincial, visitaron el complejo Boulogne Sur Mer, San Felipe y Almafuerte II. Este último, recientemente inaugurado, será el primero en contar con los dispositivos fabricados en Israel pero importados por la firma estatal.

El pabellón de máxima seguridad contará con cuatro bloqueadores de señal. Se trabaja en una simulación para conocer en detalle cuántos y dónde instalar inhibidores tanto en el penal de Boulogne Sur Mer como en San Felipe. En los próximos días se sabrán costos y qué equipos serían los que instalará INVAP además de capacitar personal para la gestión de los sistemas.

La campaña provincial dejó una de las promesas al borde de convertirse en realidad. El actual candidato a vicepresidente Luis Petri y compañero de fórmula de Patricia Bullrich, se había comprometido a instalar inhibidores de señal de celulares en las cárceles cuando competía por la candidatura a la Gobernación frente a Alfredo Cornejo.

Con la buena performance del nacido en el este mendocino, el gobernador Rodolfo Suárez tomó las propuestas para cerrar filas en Cambia Mendoza. El Ministerio de Seguridad empezó a trabajar en el tema y el jueves se dio la visita de Alejandro Flores y Rubén Gómez, dos ingenieros de INVAP a Mendoza para recorrer los penales y analizar cómo implementar los inhibidores.

Junto a Eduardo Orellana, director del sistema penitenciario provincial, dos ingenieros de la empresa rionegrina estatal INVAP estuvieron recorriendo cárceles en Mendoza. Foto: Gobierno de Mendoza.

La firma no es nueva en el tema, al contrario, fue la encargada de dejar listo el sistema para que Santa Fe sea la primera provincia en el país en contar con estos equipos. El destino de los primeros diez inhibidores fue a la Unidad Penitenciaria N°11 Piñero y la compra se hizo a Israel por el desarrollo tecnológico con el que cuentan en el país de Medio Oriente.

A noviembre del 2022, según medios de la provincia que administra Omar Perotti, había desembolsado U$S 839.782 por los dispositivos y U$S 91.893 por el equipamiento auxiliar de gabinetes, energía ininterrumpida, baterías y sujeciones mecánicas. La instalación, ingeniería, puesta en marcha y capacitaciones costó $ 32.857.485 y hubo una modificación presupuestaría para la cobertura crediticia de un anticipo previsto cuyo monto equivale a $81.145.165.

Se desconoce aun qué precios le llegarán a la provincia para empezar las gestiones. La empresa, que fabricó los satélites Arsat, hará una evaluación de mercado y luego, comenzarán las tratativas para contar, al menos por ahora, con los primeros cuatro inhibidores. La simulación con un software para los otros dos complejos se hará en estos días y del resultado dependerá la cantidad de inhibidores.

Sin riesgos de incomunicarse

El complejo Almafuerte II, que fue inaugurado recientemente por el gobernador Rodolfo Suárez, tiene una superficie cubierta total de 38.400 m2, distribuidas en tres cárceles independientes. Una de ellas es la destinada al sector de máxima seguridad, compuesta por 4 sectores de 2 Alas cada uno y cada ala tendrá 12 celdas unicelulares, es decir para una persona privada de libertad, teniendo así un cupo total de 96 plazas.

A ese sector del complejo, que comprende aproximadamente unos 7.000m2, irán cuatro inhibidores. Se instalarán uno por cada vértice para inhibir las frecuencias hacia el interior teniendo delimitado el perímetro.

“Los equipos son de Israel y se van a instalar en Almafuerte II primero, por la tecnología actual que tiene, no hay que hacer ninguna inversión. Al empezar a funcionar los inhibidores, se inhiben frecuencias que dan cobertura a 2G, 3G, 4G, Wifi en la zona y se genera un paraguas dentro de esos puntos”, explicó Leandro Biskupovich, director de Informática y Comunicaciones del Ministerio de Seguridad a Los Andes.

El funcionario aclaró que los sistemas de comunicación que utiliza el personal penitenciario no utilizan frecuencias como las mencionadas, por lo tanto no serán alcanzados por los inhibidores. Lo mismo sucede con otras áreas que tengan computadoras y usen internet porque la conectividad es con fibra óptica y cada puesto tiene su cableado, no hay Wifi. Con el sistema 5G en el mapa, Biskupovich indicó que los inhibidores tienen capacidad para hacerle frente a esta frecuencia.

Los penales de Boulogne Sur Mer y San Felipe tienen una particularidad que es la de encontrarse cerca de otros edificios o viviendas, por lo tanto hay que ajustar bien la potencia para no inhibir señales en las afueras de las instalaciones. Para estas instalaciones, que tienen algunos años, habrá simulaciones para conocer la factibilidad de estos sistemas aplicados en los penales y un trabajo más detallado con alternativas para poder implementarlos.

Un detalle importante con esta operatoria tiene que ver con convenios marco y luego específicos que firmará el Gobierno provincial y la empresa INVAP para trabajar en conjunto. “La empresa es la que analizará el mercado y adquirirá los equipos que se importan. Ellos los instalan y trasladan el mismo costo que pagamos nosotros en pesos”, expresó el Director de Informática y Comunicaciones de la cartera de Seguridad.

En el Gobierno hay tranquilidad por realizar las gestiones con INVAP por el conocimiento que tiene sobre el tema. Esta semana es muy probable que haya algún indicio de cuánto podría costar cada equipo y, quizás, alguna perspectiva temporal para poder contar con los dispositivos que apuntan a bajar el cibercrimen, secuestros virtuales y demás delitos en el que los teléfonos celulares son fundamentales.