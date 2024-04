Milei dejará de volar en aviones de línea por cuestiones de seguridad

El presidente Javier Milei abandonará una marca de su gestión. Por cuestiones de seguridad, dejará de tomar los vuelos en aviones de línea.

La medida fue tomada por recomendación del Ministerio de Seguridad, tal como anunció esta mañana el vocero presidencial Manuel Adorni.

“El Ministerio de Seguridad nos advirtió sobre ciertos riesgos de que el Presidente siga volando en vuelos de línea o comerciales comunes. El Presidente no puede viajar más en vuelos comerciales y el Ministerio de Seguridad a todas las partes involucradas les ha elevado un informe reservado del porqué de esta sugerencia”, señaló Adorni desde su habitual rueda de prensa en la Casa Rosada.

“Efectivamente, el Presidente dejará de usar aviones comerciales”. Resta saber cómo se implementa esta recomendación para que estén dadas “todas las condiciones que amerita la investidura” de Milei.

En lo que va de su gestión, el Presidente hizo más visitas internacionales que a las provincias argentinas.

La propia Patricia Bullrich, al frente de la cartera de Seguridad, había anticipado la medida en LN+: “No hay plata, pero hay que cuidar al Presidente. Es un tema que no lo hemos discutido todavía, pero no me parece que no sea un tema a poner sobre la mesa. Hay que considerar que la Argentina está en una etapa de austeridad, pero también tenemos que cuidar al Presidente”.

Y dio las razones ante la escalada de violencia en Medio Oriente. “No es lo mismo un avión de línea donde hay un montón de personas, de equipajes, de situaciones que se pueden dar, a un avión controlado totalmente por nosotros, por la seguridad presidencial, por la Casa Militar, por los pilotos de la fuerza aérea, no es lo mismo”.

