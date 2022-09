Según Bullrich, hay cinco miembros de una peligrosa organización mapuche chilena en Villa Mascardi

La exministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, afirmó que hay cinco integrantes de la organización terrorista chilena Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) en Villa Mascardi (Río Negro), donde el fin de semana se produjo el ataque incendiario a una casilla custodiada por Gendarmería.

La presidenta del PRO tuvo acceso a datos reservados en los cuales se asegura que hay al menos cinco miembros de la CAM al interior de la toma en Mascardi. Además, alertó sobre la presencia en Mascardi de Jorge Antonio Salazar Oporto (56) y Alexis Cortés Torres (43), integrantes del MIR chileno y autores del asesinato del Sargento Ayudante José Eduardo Aigo en 2012 en la frontera con Neuquén.

De acuerdo a esta versión, habría en Argentina miembros de la peligrosa organización CAM, que en Chile es catalogada como “terrorista”. Estarían entrenando en rutinas militares a los miembros de la comunidad Lafken Winkul Mapu, según informó El Cordillerano.

La cabaña atacada por mapuches en Villa Mascardi (Gentileza / El Cordillerano)

En una grabación, que data del domingo pasado, se escucha una parte del ataque a la casilla de Gendarmería Nacional en Mascardi: hay varios disparos de armas de fuego junto con gritos que no parecen provenir de las fuerzas federales sino más bien de los atacantes.

La CAM es una organización muy radicalizada dentro del panorama del conflicto mapuche en Chile. El país vecino la considera una “asociación ilícita de carácter terrorista”, según estableció una resolución de la Cámara de Diputados trasandina en 2022.

EL LAMENTO DEL DUEÑO DE LA PROPIEDAD DESTRUIDA POR MAPUCHES

“Esto es gravísimo, ya no es un ataque a un particular, es un ataque a las fuerzas nacionales, es una demostración que creen que no hay límites en su reclamo”, dijo Luis Dates, dueño de la propiedad Los Radales que fue prendida fuego por mapuches el domingo último en Mascardi. Los gendarmes que custodiaban replegaron su presencia y lograron salir ilesos.

Según Dates, este episodio ocurrió con un “grupo más numeroso que otras veces” y afirmó que “quemaron un puesto de Gendarmería que habían puesto para el resguardo de la propiedad y de los vecinos que viven en la zona”.

La casilla de Gendarmería incendiada por mapuches en Villa Mascardi (Gentileza / Infobae)

Por pedido de la Fiscalía Federal de Bariloche, Gendarmería Nacional custodiaba desde hace varias semanas la propiedad privada, lindera a la ocupación mapuche, que ya había destruida por integrantes de la agrupación Winkul Lafken Mapu en agosto pasado.

Anteriormente, en 2020 la vivienda también había sufrido un principio de incendio presuntamente intencional.