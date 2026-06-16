Fiesta de la Cerveza: proponen crear una comisión de control, tras la polémica licitación del 2025

Tras la polémica generada por la Fiesta Provincial de la Cerveza 2025 , el concejal opositor que denunció irregularidades en la licitación presentó un proyecto para crear una Comisión de Transparencia y Seguimiento del evento, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de control, acceso a la información y participación ciudadana.

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La iniciativa surge luego de que la Fiscalía de Estado detectara " elementos suficientes " para que otros órganos de control investiguen posibles irregularidades administrativas en la adjudicación realizada a la firma Estrella Eventos y Espectáculos S.A.

Es que la empresa registraba una inhibición judicial al momento de presentarse al concurso público, pese a que el propio pliego de condiciones prohibía expresamente la participación de oferentes en esa situación.

Por lo tanto el fiscal de Estado Fernando Simón evitó sancionar al municipio, pero remitió copia al Tribunal de Cuentas y a la Oficina de Ética Pública para que analicen “eventuales responsabilidades administrativas, patrimoniales o vinculadas con el cumplimiento de deberes funcionales”.

En ese contexto, el concejal de Unión por la Patria, Martín González, presentó un proyecto para institucionalizar un organismo encargado de monitorear todas las etapas de organización de uno de los eventos culturales más importantes de Mendoza.

De acuerdo con el proyecto, la comisión tendría carácter permanente, funciones ad honorem y facultades de monitoreo, evaluación y control sobre la preparación, ejecución y balance posterior de cada edición de la fiesta.

El edil citó entre sus fundamentos que la Municipalidad de Rivadavia tiene su propia comisión sobre el tradicional y popular festival "Rivadavia le canta al país".

En qué consiste

Entre sus principales atribuciones se encuentran la supervisión de la ejecución presupuestaria, el seguimiento de licitaciones públicas, contrataciones directas y adjudicaciones de stands y servicios, además del control de convenios firmados con patrocinadores, proveedores y marcas auspiciantes.

La iniciativa también contempla que la comisión pueda formular observaciones fundadas sobre los procesos licitatorios y adjudicaciones, las cuales deberán ser respondidas por la autoridad competente antes de concretar la adjudicación definitiva.

Asimismo, el organismo evaluaría el desarrollo logístico, técnico y operativo del festival y elaboraría un informe técnico-financiero dentro de los 60 días posteriores a la finalización de cada edición. Ese documento sería remitido al Ejecutivo municipal, al Concejo Deliberante y publicado en el sitio web oficial de la comuna.

Cómo estaría integrada

Según el proyecto, la comisión estaría conformada por ocho miembros:

Dos representantes del Departamento Ejecutivo Municipal , preferentemente de las áreas de Cultura, Turismo y Hacienda .

, preferentemente de las áreas de . Dos representantes del oficialismo en el Concejo Deliberante.

en el Concejo Deliberante. Dos representantes de los bloques opositores , garantizando la representación de las minorías.

, garantizando la representación de las minorías. Dos artistas de reconocida trayectoria en Godoy Cruz, seleccionados mediante un mecanismo que establecerá la reglamentación.

La propuesta también habilita la participación consultiva de organizaciones vecinales, cámaras empresarias, asociaciones culturales, universidades y organismos especializados.

Como funcionaría la comisión

La comisión debería constituirse al menos 90 días antes de cada edición de la Fiesta Provincial de la Cerveza y tendría una duración de un año, con posibilidad de renovación.

Además, sesionaría como mínimo una vez por mes desde octubre previo al festival y el quórum para funcionar sería de la mitad más uno de sus integrantes.

Uno de los aspectos centrales del proyecto es el acceso a la información pública. Para ello, se establece la obligación del Departamento Ejecutivo Municipal de suministrar toda la documentación requerida por la comisión —incluidos pliegos licitatorios, contratos, convenios y estados contables— en un plazo máximo de cinco días hábiles.

Entre sus principales atribuciones se encuentran la supervisión de la ejecución presupuestaria, el seguimiento de licitaciones públicas, contrataciones directas, concursos de precios y adjudicaciones, además del control de los acuerdos celebrados con patrocinadores, proveedores y marcas auspiciantes.

La iniciativa también contempla que la comisión pueda formular observaciones fundadas sobre los procesos licitatorios y adjudicaciones, las cuales deberán ser respondidas por la autoridad competente antes de concretar la adjudicación definitiva.

Asimismo, el organismo evaluaría el desarrollo logístico, técnico y operativo del festival y elaboraría un informe técnico-financiero dentro de los 60 días posteriores a la finalización de cada edición. Ese documento sería remitido al Ejecutivo municipal, al Concejo Deliberante y publicado en el sitio web oficial del municipio.

El proyecto