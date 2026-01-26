26 de enero de 2026 - 07:52

Scott Bessent elogió a Milei y destacó a la Argentina como "pieza central" de la estategia de EE.UU. en la región

El secretario del Tesoro estadounidense afirmó que Milei "está pasando de ser un gran pensador a convertirse en un político de gran nivel".

Fotografía cedida por la presidencia de Argentina del mandatario, Javier Milei (d), saludando al secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent (i), este lunes, en la Casa Rosada en Buenos Aires (Argentina).

Foto:

EFE/ Presidencia de Argentina
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, volvió a expresar un fuerte respaldo al presidente Javier Milei, al asegurar que el mandatario argentino “está pasando de ser un gran pensador a convertirse en un político de gran nivel”.

En declaraciones a La Derecha Diario / RAV Español, Bessent, uno de los funcionarios clave del gobierno de Donald Trump, afirmó que la Argentina se transformó en “la pieza central de la estrategia de Estados Unidos para América Latina”. En ese marco, sostuvo que el cambio de rumbo argentino ya impacta en la región: “Es un país que ya cambió, y ahora Paraguay, Chile y Bolivia cambiaron. Creo que Colombia también cambiará. Veremos qué pasa en Brasil”.

El funcionario estadounidense destacó además el crecimiento político de Milei y su proyección a largo plazo: “Está acercándose a los gobernadores, creo que podría estar presente durante años”.

Embed

Bessent habló de las elecciones legislativas

Bessent también remarcó el desempeño del oficialismo en las últimas elecciones legislativas nacionales de octubre, al señalar que Milei “tuvo una gran victoria” y que sectores del kirchnerismo “estaban tratando de causar turbulencias en el mercado para afectar las elecciones”.

Según su análisis, el respaldo social al Presidente fue amplio: “Los jóvenes votaron por Milei, el segmento más pobre de la sociedad votó por él, porque son quienes más sufrieron bajo el kirchnerismo, bajo el peronismo. Así que creo que tiene un gran impulso”.

En esa línea, sostuvo que el mandatario “transformó la Argentina para mejor”, al reemplazar “una burocracia corrupta y derrochadora” por “un Gobierno austero y eficiente que busca salvaguardar la propiedad, la libertad y la libre empresa”.

Embed

El swap de monedas

Bessent también se refirió al swap de monedas acordado con la Argentina antes de los comicios. “Usamos el balance financiero de los Estados Unidos para la diplomacia. ¿Cuánto mejor es hacer eso y ayudar a un gran aliado como Milei a superar turbulencias en el mercado?”, afirmó.

El secretario del Tesoro remarcó que el acuerdo fue beneficioso para ambas partes: “Pudimos fortalecer a la Argentina, dar apoyo al gobierno, al país y, lo más importante, al pueblo argentino”.

Luego aclaró: “Fue un gran acuerdo para todos. Estuve en los mercados financieros durante 30 o 40 años, tengo mucha experiencia con Argentina y con los canjes de divisas, y todos decían: ‘Oh, le están dando a los argentinos los 20.000 millones de dólares’. No, no, no hicimos eso. Eso fue un préstamo”.

Por último, Bessent concluyó que la administración estadounidense busca “traer de vuelta a nuestros grandes aliados de América Latina a nuestra esfera de influencia”, con la Argentina como eje de esa estrategia.

