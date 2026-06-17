San Rafael inaugura el gasoducto mientras sigue el conflicto con General Alvear

Este miércoles a las 14.30 quedará inaugurado el nuevo gasoducto de San Rafael , una obra de infraestructura energética que permitirá ampliar la capacidad del sistema de abastecimiento de gas natural en el sur mendocino y habilitar nuevas conexiones para usuarios residenciales, comerciales e industriales.

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La obra fue ejecutada por el Municipio de San Rafael y tiene como principal objetivo incrementar el caudal disponible en la red, luego de años en los que la falta de capacidad impedía otorgar nuevas factibilidades de servicio en la región.

Según informaron desde la comuna, con la puesta en funcionamiento del gasoducto volverá a existir factibilidad libre para quienes deseen conectarse a la red de gas natural, un servicio considerado clave para el desarrollo urbano, productivo e industrial del departamento.

La secretaria de Obras Públicas de San Rafael, Andrea Fichetti , destacó que la infraestructura permitirá que miles de vecinos, empresas e industrias accedan a una fuente de energía "más económica, segura y eficiente".

"Luego de una década de espera, habrá nuevamente factibilidad de gas natural en la región. El gran objetivo era llegar al invierno con disponibilidad de servicio y eso se logrará con la inauguración", señaló la funcionaria.

Secretaria de Obras Públicas de San Rafael - Andrea Fichetti La secretaria de Obras Públicas de San Rafael, Andrea Fichetti.

Detalles de la obra

La obra contempla 50 kilómetros de cañería. De ese total, 36 kilómetros corresponden al gasoducto que une la planta ESMO, en La Tosca, con la Planta Reguladora de Presión (PRI) ubicada en el arco de ingreso sobre la Ruta Nacional 143.

Los 14 kilómetros restantes pertenecen al ramal de alta presión que finaliza en la intersección de Iselín y Granaderos. El proyecto también incluyó la construcción de plantas, válvulas e instalaciones complementarias de superficie.

En los últimos días, los trabajos estuvieron concentrados en la zona de empalme con el gasoducto internacional, en las cercanías de La Tosca, donde se realizaron las conexiones finales entre las instalaciones operadas por GasAndes y Ecogas para dejar el sistema en condiciones de entrar en funcionamiento.

Desde el municipio remarcaron que la ampliación de la infraestructura energética permitirá mejorar las condiciones para el desarrollo económico regional, favorecer nuevas inversiones y ampliar las posibilidades de crecimiento para sectores productivos que durante años enfrentaron restricciones por la falta de capacidad de abastecimiento.

Además, recomendaron a los vecinos que todavía no hayan iniciado los trámites correspondientes ante Ecogas avanzar con la documentación necesaria para agilizar futuras conexiones domiciliarias una vez que el servicio quede formalmente habilitado.

Gasoducto Alvear - San Rafel

El trasfondo de la disputa con General Alvear

La inauguración del gasoducto se produce en medio de un conflicto entre los municipios de San Rafael y General Alvear por el financiamiento de la etapa final de la obra.

Según sostiene la comuna sanrafaelina, el Gobierno nacional financió el 87,3% del proyecto original, mientras que el Municipio de San Rafael aportó alrededor de 4.500 millones de pesos para completar el 12,7% restante y concluir los trabajos.

A partir de ese aporte, San Rafael reclama que General Alvear contribuya con una parte de esos fondos. El argumento es que al departamento vecino le correspondería aproximadamente el 23% del flujo de gas que aportará el nuevo sistema, por lo que debería afrontar un porcentaje equivalente del costo de finalización de la obra, estimado en alrededor de 1.050 millones de pesos.

La discusión tomó relevancia en las últimas semanas luego de que el intendente de General Alvear, Alejandro Molero, anunciara un plan municipal destinado a facilitar las conexiones domiciliarias a la red de gas natural para los vecinos de ese departamento.

Mientras tanto, el intendente de San Rafael, Omar Félix, mantiene el reclamo por el aporte económico vinculado a la finalización del gasoducto.

En ese contexto, también se instaló la discusión sobre las condiciones para el suministro del caudal destinado a General Alvear una vez que la obra entre plenamente en funcionamiento.