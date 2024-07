San Carlos se suma al debate por la lucha antigranizo con un proyecto de drones

Mientras varios municipios del Sur y el Este provincial buscan que la lucha activa contra el granizo mediante aviones se mantenga activa, un departamento que no contaba con ese servicio se sumó al debate con la posible incorporación de drones. Se trata de la Municipalidad de San Carlos, que analiza con la Sociedad Rural del Valle de Uco poder sumarlos a la próxima temporada.

El intendente Alejandro Morillas le aclaró a Los Andes que San Carlos estuvo exceptuado de los aviones por una regulación de la ANAC que impide los vuelos de la Ruta 40 hacia el Oeste. Entonces, el método activo con el que cuentan actualmente es el de los generadores de yoduro de plata, pero de once disponibles solo tienen 8 en funcionamiento, aseguró.

“Lo que hace en una hora ese cañón, el avión lo logra con bengalas en 3 minutos. No tenemos lucha activa. En realidad es la malla y el tema del seguro agrícola, que creo que se debe mejorar mucho para que el productor se vea contenido. Me parece muy bien de tener acceso con créditos blandos para que los productores puedan obtener malla”, manifestó el intendente a propósito de los cambios propuestos por el Gobierno provincial.

Y también sostuvo: “Yo no celebro que hayan quitado la lucha, pero sí que se abra la discusión. Cuando se habla de cerrar, no estamos a favor ni en contra, porque es una discusión que tienen que dar el Este y el Sur dónde verdaderamente están activos los aviones”.

“En San Carlos no tenemos lucha y esto no significa que no tengamos emergencia climática, como la que ha pasado hace un tiempo atrás, cuando el granizo se llevó el 80% de la producción de Pareditas. Nos afecta muchísimo, empezando desde Paso Las Carretas hasta La Consulta, dónde tenemos viñedos de alta gama. Afecta muchísimo porque no tenemos aviones”, explicó.

Entonces, afirmó que una empresa les propuso tanto a él como al titular de la Sociedad Rural del Valle de Uco, Mario Leiva, la posibilidad de incorporar drones y recién lo están analizando desde el punto de vista técnico. La compañía es mendocina, pero no quisieron revelar el nombre, dado que las charlas son incipientes.

“Surgió esta posibilidad de los drones y sería una gran solución porque podríamos tener una lucha activa dentro de la nube con estos drones”, manifestó Morillas.

Y agregó que están analizando qué tipos de costos abarcaría, que a comparación de los aviones sería mucho más barata en principio. Además puntualizó que será para aplicar recién en la próxima temporada. También se mostró entusiasmado en que la Provincia lo considere como alternativa y aseguró que el municipio no se podría hacer cargo por sí solo.

“Nosotros como municipio no podemos solventar ninguna lucha, porque no están dadas las condiciones económicas en este momento. Aquí necesitamos la participación de la Provincia y de los productores, estamos abriendo la discusión al respecto”, completó Morillas, a tono de algunos reclamos que surgen desde el Sur.