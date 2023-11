Rodolfo Suarez votó en Ciudad: “Decidí mi voto en el cuarto oscuro”

A las 9 en punto de este domingo el Gobernador de Mendoza votó en la escuela Arístides Villanueva de Ciudad. Rodolfo Suarez habló con la prensa y afirmó que decidió su voto cuando estaba en el cuarto oscuro. Esta vez el mandatario provincial optó por cambiar el horario y madrugar.

“Lo decidí en el cuarto oscuro. El escenario de incertidumbre en Argentina hace que sea una decisión difícil. Las personas indecisas no tienen que perder la oportunidad de expresarse de las 3 maneras que hay. Puede ser por uno u otro de los candidatos, o en blanco”, expresó Suarez.

Rodolfo Suarez votó en Ciudad - Gentileza

“Me pasa lo que les pasa a muchos de los argentinos, que es difícil elegir cuando ve las opciones. No me pasa nada muy distinto a lo que le pasa al resto de los argentinos”, agregó.

En cuanto a las expectativas para las elecciones, destacó que “no hay que perder la esperanza de que, gane quien gane, haga lo mejor para los argentinos”. Aunque reconoció que no va a ser sencillo.

También se refirió a la conformación del nuevo Congreso, del que el mandatario será parte. “Ya está bastante fragmentado. Y puede fragmentarse más aún”, destacó.

Por último, Suarez hizo un balance de su gestión. “Poder venir en mi auto solo a la escuela, que la gente me salude, sentir el cariño, es el mayor valor que me llevo. Pongo la cabeza en la almohada tranquilo, porque dejamos un Estado absolutamente ordenado. Estamos dejando muchísima plata, estoy conforme con todo el equipo que me acompañó, pero, por sobre todas las cosas, por el cariño que me brindó la gente”, sintetizó.

En Mendoza la elección comenzó a horario y con poca concurrencia. En algunas escuelas del Centro algunos ciudadanos pudieron votar antes de que marcaran las 8 de la mañana.

