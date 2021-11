Rodolfo Suárez: “El kirchnerismo tiene que perder en forma contundente para que reaccione”

A Rodolfo Suárez siempre le gusta mostrar algo oculto en las entrevistas. Suele, por ejemplo, dejar ver parte de las encuestas que atesora en su notebook. No fue el caso esta vez, tan cerca de las elecciones, y con él como uno de los candidatos.

Pero hubo otra cosa. Hace muy poco fue operado por una arritmia cardíaca y ahora el gobernador controla sus pulsaciones a través de un reloj que, desde su muñeca, envía por bluetooth los registros de su corazón al celular.

En el teléfono, que sí dejó ver en esta ocasión, el ritmo de su corazón intervenido se convierte en un gráfico de barras con colores, algunas de ellas rojas, que seguramente marcan una señal de alerta. Al gobernador casi nunca se le notan las tensiones, pero reconoce en esta entrevista que tuvo miedo después de que lo operaron.

A lo largo de la charla, Suárez pinta un escenario preocupante para el país en materia económica y pide un voto generalizado de la ciudadanía para que el Gobierno nacional “reaccione”. También habla de la unidad del radicalismo mendocino y suelta una frase sorpresiva sobre los rumores de su posible candidatura a vicepresidente en 2023.

-¿Existe buena sintonía entre el Gobierno provincial, los intendentes y los legisladores del oficialismo?

-Nosotros hemos articulado algo inédito en la historia de Mendoza en cuanto al radicalismo, que es la armonía que hay. Armonía de tener un rumbo. Nosotros tenemos un plan de gobierno, tenemos una estrategia que tiene que ver con el crecimiento de Mendoza y la generación de empleo y en eso estamos trabajando todos. Entendemos que esto no se puede hacer si no hay equipo.

-¿Hay un liderazgo en ese equipo?

-Hay muchos liderazgos. Aparte ninguno de nosotros tiene una concepción de caudillo. De hecho, la mesa con los intendentes y legisladores funciona permanente y ahí vamos tratando los temas de agenda y las políticas.

-¿En otras oportunidades ha habido un liderazgo así?

-Antes lo que había eran muchos liderazgos que no se sentaban en una mesa. Para sentarse en una mesa a pensar los temas importantes de Mendoza hay que dejar de lado las cuestiones personales, sobre todo los egos y las apetencias personales en política, que son legítimas, pero hay que saberlas dejar de lado y compatibilizando un proyecto.

-¿Este orden interno cree que va a continuar hasta el final de su mandato?

-Yo creo que más que nunca. Ese orden significa que seguimos con la misma política respecto al orden del Estado. Ni Alfredo Cornejo ni yo hemos nombrado a nadie que no sea necesario. Todo esto es un proceso, ningún cambio importante se produce de un día para otro. Por eso nosotros decimos que a un buen gobierno tiene que seguirle otro buen gobierno y esos procesos van cambiando la realidad de la gente. Así tiene que pasar en Mendoza y en la Argentina.

-Hoy no hay riesgo de que surjan internas de cara al 2023...

-No.

-¿A nivel radicalismo o a nivel Cambia Mendoza?

- La política en Argentina ya no se trata de un partido político ni se va a volver a tratar de un solo partido político. Se va a tratar de espacios bien definidos que lo que hacen es receptar lo que pasa en la sociedad. Hoy en la sociedad hay un modelo de Argentina que está más cerca de Venezuela y hay otro modelo en el que pensamos que la Argentina tiene que estar abierta al mundo y exportar. Ahí van a haber partidos políticos en un lado o en el otro. No creo que sea malo, lo malo es que no hay diálogo ni consensos en políticas de Estado entre esas dos grandes mayorías, eso es lo que hay que trabajar en la Argentina que viene. Por eso esta elección es tan importante.

-La gente viene votando desde hace años entre una y otra opción y está igual o peor...

-No es que viene votando entre una y otra opción. Ha votado muy poco por una opción que le ha costado mucho gobernar por oposiciones salvajes, por no respetar las instituciones y querer hacer caer gobiernos. Pero tenemos que pensar igual en temas básicos y no lo vamos a poder hacer en la medida que no haya un cambio de mentalidad en la Argentina. Nosotros tenemos al kirchnerismo que pretende ir por todo y no hay manera de construir un diálogo así. Por eso creo que hay que distinguir al peronismo del kirchnerismo. En Mendoza está cooptado por La Cámpora el peronismo y es muy difícil mantener un diálogo con ellos.

-¿De dónde surgió la reacción visceral que tuvo contra el Frente de Todos esta semana, en la campaña?

-Nosotros lo que pensamos y decimos en Mendoza es lo mismo que decimos en Buenos Aires. Y ellos son el Gobierno nacional. La inflación y las crisis institucionales que estamos viviendo son problemas que quieren esconder no identificándose con la Nación. Nosotros no tenemos jefes en Buenos Aires, para nosotros los jefes son los mendocinos y las mendocinas. Pero quien tiene cooptado al peronismo mendocino defiende a Cristina por sobre todas las cosas. Obviamente eso electoralmente no les ha dado resultado. Ahora desaparecen de la campaña para tratar de ocultar esta realidad. Mañana, cuando tengan que elegir, van a elegir más a Cristina que a Mendoza.

-¿Hoy el diálogo con el peronismo está roto?

-No hay diálogo. No hay manera de que haya diálogo. Si nosotros proponemos bajar el costo de la política, reducir los legisladores a la mitad, eliminar la elección de medio término, que pongamos como cláusula constitucional el equilibrio fiscal en las cuentas; nos dicen que no a todo.

Entrevista al Gobernador de la provincia de Mendoza Rodolfo Suarez en su despacho de la casa de Gobierno.

-¿Está roto por culpa del peronismo o hace una autocrítica también?

-Yo quiero dialogar y avanzar en esta reforma (NdR: la reforma institucional). Quiero demostrarle a la gente que los funcionarios públicos tenemos empatía con la gente, sabemos que la gente la está pasando muy mal, la plata no les alcanza para nada. Yo quiero tener diálogo y no hay manera.

-En el PJ lo acusaron de no haber militado bien la reforma constitucional.

-Es mentira. Nosotros hicimos infinidad de reuniones y propuestas, aparte no es una reforma tan compleja. Si estamos diciendo que tenemos 84 legisladores y los bajemos a la mitad, la gente nos va a aplaudir, porque quieren que tengamos muestras de empatía.

-Pero sin elecciones de medio término, como propuso en esa reforma, no se podría plebiscitar la gestión, como ocurre ahora.

-Hay otros mecanismos como una consulta popular, un plebiscito, una revocación de mandato. Pero no se puede estar pensando cada dos años en procesos electorales.

-¿Ve agobio en la gente para ir a votar en estas elecciones legislativas?

-No. Yo veo que hoy tiene este mecanismo para decir que no les alcanza para comer, que no pudieron llenar la heladera y que no les gusta que festejen cumpleaños mientras estábamos encerrados por la locura de esa cuarentena fanática. La gente está harta de esto y quiere ir a votar porque esa es la herramienta que tiene hoy para eso. La gente ya se pronunció en este sentido en las PASO y lo hizo contundentemente. Dijo que va elegir personas que representen a Mendoza y no a una líder política.

- ¿El 14 de noviembre va a haber un voto castigo al Gobierno nacional?

-Va a ser un castigo al Gobierno nacional. Un castigo a Fabiola, las vacunas, la cuarentena, a que la plata no le alcanza a la gente, al aislamiento del mundo. Hoy no hay repuestos para automotores, va a empezar a faltar de todo y la manera de parar esto es que pierdan contundentemente la elección para que reaccionen. Con las PASO reaccionaron con peleas internas entre ellos. A una crisis económica, social y sanitaria le agregaron una crisis política que vino a agravar las otras tres.

-¿Por qué decidió ser candidato en esta elección?

-Decidí ser candidato porque en Mendoza no hay reelección del gobernador. Cuando nosotros armamos un equipo queremos decir que este gobernador no tiene reelección, pero dentro de dos años es parte de un equipo y va a venir otro gobernador que piensa en los mismos términos de cuidar los bienes del Estado. Queremos demostrar que acá hay un equipo y que hay que darle continuidad a estas políticas.

-¿Se decidió en función de que Cornejo sea candidato a Gobernador en 2023?

-No se trata de cuestiones personales. Se trata de hacer las cosas distintas y tiene un sentido mucho más profundo que una cuestión personal.

-¿No tiene temor a perder poder en los próximos dos años?

-No, al contrario, estoy muy entusiasmado por estos dos años que vienen porque vamos a poder desplegar más programas. Si durante la pandemia llevamos adelante Mendoza Activa, Enlazados, Enlace, Semilla y fueron exitosos; cuando salgamos de la pandemia tenemos mucho entusiasmo de generar empleo y traer inversión a Mendoza. Pero con este Gobierno nacional es muy difícil. Si el Gobierno nacional no sufre una derrota importante y entiende que tiene que cambiar, la cosa se hace difícil para todos.

-¿Está decidido a accionar legalmente contra la Nación por discriminación?

-Sí, se está estudiando. Lo que he ordenado es comenzar con el proceso del mecanismo interno del gobierno para llevarlo adelante. Eso lo tienen Asesoría de Gobierno y vamos a hablar con el Fiscal de Estado.

-¿En el Gobierno nacional piensan que Mendoza necesita menos dinero?

-Ellos saben lo que necesitamos, la macroeconomía afecta a cada una de las provincias. Quieren ganar la elección y se creen que la van a ganar perjudicando a este gobierno. Quieren ganar las elecciones futuras poniendo palos en la rueda y La Cámpora no nos vota nada.

-¿La Provincia se deshará de deuda en dólares?

-Es una oportunidad. Si el Banco Central nos vendiera dólares al valor oficial nosotros podríamos pagar deuda en dólares porque en este momento tenemos capacidad para poder hacerlo. Hay que ver si el Banco Central nos vende. Podríamos también avanzar en el desendeudamiento si nos hubieran acompañado en el roll-over.

-¿Aprovecharían el superávit corriente para adelantar cuotas a los bonistas de la deuda en dólares?

-Si tenemos un superávit lo vamos a invertir en la gente y en la generación de empleo, no para pagar deuda. Hoy existen herramientas financieras por la propia distorsión que tenemos en Argentina que nos permitirían desendeudarnos.

-¿Ha pensado cambios para el gabinete tras las elecciones?

-Los naturales por los ministros que se van al Congreso, nada más. Estoy muy satisfecho con el ministro Enrique Vaquié, con Víctor Ibáñez, con Natalio Mema... realmente tenemos un equipo consolidado muy bueno.

-¿Ha habido críticas internas del radicalismo a parte del gabinete?

-A mí no me ha llegado ninguna. Cuando hacemos las reuniones con intendentes y legisladores también están los ministros y ahí cada uno puede decir lo que sea. No hay una armonía absoluta ni somos las Carmelitas Descalzas, pero tenemos un lugar donde se debaten las cosas.

-¿Con Seguridad también está conforme?

-Por supuesto. Las estadísticas del delito lo demuestran. Pero también los problemas de seguridad tienen que ver con la situación económica. Muchos delitos sexuales intrafamiliares han aumentado y eso tiene que ver mucho con la cuarentena estricta. Ahora queremos comprar 60 móviles y nadie se presentó a la licitación, porque no hay autos ni cubiertas. Noviembre tiene que ser una fecha fundacional para Argentina, tiene que cambiar esto.

-¿Cree que Argentina se puede enfrentar a un escenario de hiperinflación?

-Sí, puede ocurrir. Creo que el dólar está dando claras muestras y pasó la barrera de los $200 antes de las elecciones. Cuando el Gobierno perdió las PASO, los tres primeros días de las bolsas fueron todos índices positivos, hasta que vino la crisis política. Quiero que tengan la responsabilidad después de la elección general de no reaccionar igual y hacer las cosas de manera distinta.

-¿Hace falta un acuerdo con el FMI rápido?

-Seguimos aislados del mundo si no hay acuerdo. Pero para acordar hay que dialogar y dar muestras hacia dónde queremos ir. Y si no, tenemos que ir a arreglar con Venezuela.

-¿Fueron una apuesta sin red lo de las aperturas durante la pandemia?

-No, jamás haría una apuesta sin red, no es mi estilo. Si tratabas la pandemia en base a las estadísticas que se iban generando en el mundo, te ibas dando cuenta de ciertas cosas. Pero si vos tratás la pandemia de un punto de vista político con la gente encerrada y el 80% de popularidad...creo que ellos pensaron que con todos en sus casas era la mejor manera de gobernar. Se enamoraron de esa política. La nuestra fue una apuesta fuerte a la libertad y al equilibrio.

-¿Ha pensado en alguna herramienta de impacto para generar empleo?

-No alcanza con una, tiene que haber muchas. Vamos a avanzar con el cannabis y con la industria del conocimiento tenemos mucha potencialidad, pero también tenemos que tener una moneda. Si nosotros tenemos un dólar que todos los días se mueve como se mueve, una inestabilidad económica y un gobierno que va a un modelo de país que poco tiene que ver con el crecimiento, se dificulta. Este modelo del orden en el Estado de Mendoza, es el que queremos contagiar al país. Pero los cambios en Argentina van a llevar un tiempo.

-¿Con las medidas actuales están logrando bajar el desempleo?

-Está en los índices, no lo digo yo. El último índice de desocupación que se publicó estuvo más atenuado en Mendoza que en el resto del país.

-¿Y por qué no baja la pobreza?

-No atribuya a la Provincia la pobreza. Estamos haciendo todos los esfuerzos que se pueden y más, pero necesitamos que este Gobierno cambie el rumbo.

-¿Cuándo va a adjudicar Portezuelo del Viento?

-Cuando termine el proceso licitatorio que está en plena etapa técnica. Calculo que tiene que ser antes de fin de año. Nosotros queremos inyectar esa plata para que genere empleo y mucho movimiento para toda la provincia.

-¿Hay un temor a adjudicarla, asignar los fondos y que termine paralizada la obra?

-Hemos empujado todas las garantías y el tema ya está cerrado, no solo en el contrato sino en todas las circulares. Se renuncia al CIADI, a cualquier reclamo a la provincia por daño emergente o lucro cesante. No hay riesgo de que la provincia tenga daño. En todas las obras públicas de esta naturaleza siempre existen estos riesgos y cláusulas. De todas maneras, si se para Portezuelo yo les firmo que no se hace más una obra hidroeléctrica en Argentina, tendrían que parar todas las presas que se están haciendo.

-Días atrás recibió a Horacio Rodríguez Larreta, ¿qué opina de él?

-Yo he trabajado con él en un grupo llamado CREA. Me gusta mucho la capacidad de gestión que tiene. Y coincido con él en que hay que ampliar Juntos por el Cambio.

-¿Dentro de ese espacio la UCR tiene que ir con un candidato presidencial propio en 2023?

-Primero hay que agrandar el espacio y ponernos de acuerdo en lo que no queremos. Luego las PASO cobran absoluta relevancia. Dentro de este espacio estamos todos.

-No le molestaría una mixtura siendo eventualmente candidato a vicepresidente de Larreta...

-Eso no lo veo. Yo soy bastante estricto en cuanto a la valoración hacia mí mismo. No sé si doy para eso.

-¿Y Alfredo Cornejo?

-Alfredo sí. Puede ser candidato a presidente, a gobernador, a vicepresidente.

-¿Y por qué dice que usted no da?

-Yo no estoy trabajando para ser vicepresidente. Si me lo proponen, me lleno de orgullo y responsabilidad, pero yo no tengo en miras eso.

-¿A fin de año va a aumentar el boleto del transporte público?

-Ahí está la discriminación de la Nación, cuando nos fueron bajando los subsidios y se los dieron al conurbano. No tenemos proyectos para aumentarlo, estamos en $25 y si sumás los que no pagan y el pasajero frecuente es mucho menos. Es el boleto más barato del país. Estemos atentos a qué país tenemos después del 14.

La situación de OSEP

-El peronismo quiso traer la situación de OSEP a la campaña, ¿hay preocupación por la obra social?

-No sé qué está diciendo el peronismo. Nosotros hemos gastado en medicamentos en OSEP y en los hospitales públicos pero estamos en una pandemia. Hemos invertido mucho en la OSEP, en el Hospital del Carmen, en todos los enfermeros que tuvimos que contratar. Hasta ahora nosotros seguimos dando las prestaciones y no le hemos aumentado un peso a nadie de la cuota y la inflación sigue.

-¿Las prestaciones no han decaído?

-No. Si decaen las prestaciones nos quedamos sin deuda. Pero nosotros no podemos dejar de prestar los servicios que estamos prestando ni aumentar la cuota.

-¿Le hace falta austeridad a la obra social?

-La austeridad que nosotros llevamos en el Gobierno provincial como concepto general nos permite poner plata en los lugares que hay que poner. Si yo tengo austeridad en el Estado te puedo decir que no te aumento la cuota, te doy la misma prestación y se ayuda a la OSEP.

-¿Es poco una deuda de $3.300 millones?

-Esa es la deuda constante de la OSEP desde hace tiempo. Y si la ves en dólares es la más baja. Todas las obras sociales están en deuda y en una renovación y sin pandemia. La Provincia viene con deuda de siempre, la obra social viene con deuda de siempre. Esa deuda que tiene la OSEP lo que nosotros estamos haciendo es manejarla, porque viene de hace muchos años con malísimas prestaciones en ciertas épocas. El gobierno de ‘Paco’ Pérez destruyó a la obra social, le metieron gente.

Operación del corazón: “Me asusté después, porque el médico me dijo que lo agarramos justo”

-¿Cómo fue la cirugía por la arritmia cardíaca?

-Me interné a las 6 am. Fui a un lugar lleno de máquinas y una persona me preguntó de qué equipo era hincha, de San Lorenzo le dije, y me inyectó la anestesia. A las cuatro horas aparecí en la habitación todo vendado.

-¿Fue con anestesia total?

-Sí, por donde tenían que llegar fue con anestesia total. Me entraron por tres venas, me hicieron un mapeo del corazón y me pudieron solucionar los problemas que tenía.

-¿Se asustó?

-Me asusté después, porque el médico me dijo que lo agarramos justo. Estaba a punto de agarrar otra parte del corazón y ya la cirugía no la podíamos hacer. Me dijo que hice bien en tomar la decisión y operarme.

-¿Por qué tomó la decisión de hacerlo ahora?

-Porque las últimas taquicardias que tenía me duraban cuatro horas y había ido a jugar al paddle y me descompensé mal. Son cuatro horas que te tirás en la cama tomás un anti arrítmico y tenés que esperar que te pase.

-¿Y cuando hacía deporte también le pasaba?

-Me agarraba cuando dejaba de hacer deporte, y pasaba una hora y arrancaba otra vez.