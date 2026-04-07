Robo en la casa de Sergio Massa: condenaron a un fiscal, dos abogados y un testigo por desviar la causa

El Juzgado en lo Correccional N°6 de San Isidro dictó condena contra un fiscal, dos abogados y un testigo por haber desviado la investigación del robo ocurrido en 2013 en la casa del exministro de Economía Sergio Massa y su esposa, Malena Galmarini , en el partido bonaerense de Tigre.

Según informaron fuentes judiciales, los acusados fueron encontrados culpables de entorpecer el avance de la causa vinculada al hecho ocurrido en la vivienda del entonces intendente de Tigre, en un episodio que tuvo fuerte repercusión pública en su momento.

La Justicia impuso una pena de seis años de prisión y 12 años de inhabilitación especial para el fiscal de la UFI N°1 de Pilar, Carlos Washington Palacios para desempeñar cargos públicos; cinco años de cárcel y el mismo plazo de inhabilitación para los letrados Esteban Mauricio Español y Tomás Ángel Pérez Bodria; y a César Emiliano Jaunarena a la pena de cuatro años de prisión.

Según determinaron el juez Hernán Archelli y el fiscal Matías López Vidal, entre 2014 y marzo de 2015, “se desarrolló una maniobra coordinada destinada a socavar la validez de la actuación fiscal y policial para favorecer la situación procesal” del prefecto Alcides Gorgonio Díaz, sentenciado a 13 años de cárcel, resolución ratificada por Casación.

De acuerdo al fallo que accedió NA, esa situación consistió en radicar una denuncia para favorecer al culpable con el fin de producir prueba falsa, “la cual intentó ser incorporada al juicio oral contra Díaz” .

Lo que empezó como un robo en la casa del intendente de Tigre, y que en apariencia había terminado a las pocas horas con la detención del intruso y la recuperación de los objetos robados, se transformó en una compleja trama en donde se mezclan las disputas internas de los servicios de inteligencia oficiales, las operaciones de desprestigio que emprendía el Gobierno kirchnerista contra dirigentes de la oposición en aquel entonces y la complicidad con el delito de las fuerzas de seguridad.

El embrollo amenazaba con complicar la estrategia de la Casa Rosada en la crucial última semana de la campaña electoral para las primarias en la provincia de Buenos Aires, en la que Massa enfrenta al candidato K, Martín Insaurralde.

Luego de que La Nación revelara que el detenido era un miembro de la Prefectura vinculado al área de inteligencia oficial, Massa dio una conferencia de prensa junto a su esposa.

Allí presentó el video que muestra la entrada del delincuente a su casa, tomado con las cámaras de seguridad. El candidato dijo que no había difundido el robo "por pedido del fiscal" y aventuró que "esto no tiene nada que ver con la política".

Sin embargo, Massa aseguró que no tiene miedo y advirtió: "Si alguien pensaba que con esto nos íbamos a asustar o amedrentar, se equivoca". Galmarini fue más directa: "Esto no fue un hecho de inseguridad normal, sino un hecho de inseguridad cotidiano".